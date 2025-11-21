Otro golpe a los pacientes de la Nueva EPS: no contaran con los medicamentos que distribuía Disfarma

Ahogada por las deudas esta empresa en cabeza de Julián Gómez fuerte en suroccidente no logró llegar a un acuerdo con el nuevo interventor de la EPS Óscar Galves

Un total de 2,4 millones de usuarios en todo el país no podrán acceder a los medicamentos de Disfarma, compañía dedicada a la comercialización, distribución y dispensación de medicinas. En otros términos, los afiliados de la Nueva EPS por la decisión de Disfarma no pueden comprar ni acetaminofén para gripa. Existen otros pacientes más delicados, como las personas con enfermedades raras, como el Sindrome de Moebius, donde la persona sufre de parálisis facial y falta de movimiento en los ojos.

Disfarma, gerente general Julián Andrés Gómez Castellanos, si bien hace presencia en todo el país y es importante en Santander, tiene una fuerte presencia en el suroccidente del país, departamentos como Cauca, Caldas, Quindío, Valle y Nariño son un mercado importante para el negocio. Disfarma por la falta de pago de la Nueva EPS, no podrá dar medicinas a los afiliados de la EPS.

Según Disfarma la nueva EPS no le ha girado los pagos de los medicamentos de los pacientes. En consecuencia, la organización de medicinas habría sufrido inconvenientes graves por la falta de dinero; aunque, se intentó hablar y buscar una solución, los esfuerzos no dieron frutos. La nueva EPS, por ahora, reporta 35 billones en deudas y le han reportado casi un total de 2000 quejas durante todo el 2025.

La nueva EPS, nuevo interventor Luis Oscar Galves, debería salir a responder por los inconvenientes tanto de conseguir medicamentos, dar alternativas a los pacientes como de sanear sus finanzas. El antiguo interventor de la Nueva EPS Bernardo Camacho, pasó a ser designado como el nuevo Superintendente de Salud.

Vea también: La pesadilla del creador de la Nueva EPS, una estrella hasta la llegada del gobierno Petro

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.