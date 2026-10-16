- Otro cambio en la cúpula de Ecopetrol exdirectivo del Grupo Daabon llega a la dirección de cumplimiento

Tras una carrera en juntas directivas de más de 30 empresas, el samario José Barreneche asumirá el área encargada de prevenir corrupción y problemas reputacionales

En la llamada “nueva era” de Ecopetrol, liderada por Joaquín Gutiérrez Caballero, la estatal petrolera continúa renovando su cúpula de dirección. La más reciente decisión de la junta directiva fue la designación de José Eduardo Barreneche Ávila como director corporativo de Cumplimiento, un cargo estratégico que asumirá a más tardar el 20 de octubre de 2026 en reemplazo de Rodolfo Mario García, quien estuvo vinculado a la compañía por más de 25 años, y ocupara este cargo entre junio de 2025 y el pasado 13 de octubre.

Su llegada a Ecopetrol coincide un proceso de transformación interna en el que la confianza pública y la credibilidad internacional son estratégicos. De hecho, el cargo es clave para la supervisión de las políticas de ética empresarial, la transparencia, integridad y cumplimiento normativo de la empresa más grande del país.

Barreneche es un abogado de la Universidad de la Sabana con fuertes conexiones con el Magdalena, donde nació al igual que el presidente de Ecopetrol. Gran parte de su carrera profesional la ha hecho en ese departamento, donde estuvo vinculado al Grupo Daabon, un conglomerado con operaciones en sectores como el agroindustrial, energético y de biocombustibles. Allí desempeñó funciones de representante legal, secretario general y asesor en asuntos de ética y cumplimiento.

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Además de integrar las juntas directivas de más de 30 empresas, se desempeñó como vicepresidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Santa Marta, donde manejó espacios de representación empresarial de la región.

En su formación profesional se destaca una maestría en Derecho Bancario y Financiero de Queen Mary University of London y otra en Educación. Se ha especializado en derecho aduanero, laboral y tributario en la Universidad Externado de Colombia y la Universidad del Norte. Y también en cumplimiento corporativo, extinción de dominio y derechos de los pueblos indígenas.

La llegada a Ecopetrol

En su perfil sobresale la participación en el diseño puesta en marcha de programas de transparencia e integridad, así como en negociaciones colectivas y procesos de fusiones y adquisiciones dentro y fuera de Colombia. Con ese bagaje llega a Ecopetrol, donde la designación, aparte de fortalecer la alta gerencia, busca blindara la empresa frente a riesgos legales y reputacionales.

Este punto es especialmente sensible, una vez que reputación de Ecopetrol en la Bolsa de Nueva York, donde está enlistada, fue seriamente afectada por los escándalos de antiguo directivos, especialmente del presidente Ricardo Roa, lo que ha generado desconfianza en inversionistas y mayor escrutinio regulatorio en EE.UU.

La empresa cayó del puesto 2 al 17 en el ranking Merco de reputación corporativa entre 2022 y 2025, reflejando un deterioro sostenido.

El blindaje de Ecopetrol

Ecopetrol cotiza tanto en la Bolsa de Valores de Colombia como en la Bolsa de Nueva York (NYSE) y tiene al Estado colombiano como su accionista mayoritario. Esta posición la somete a una vigilancia regulatoria estricta, tanto a nivel nacional como internacional.

El rol del Director de Cumplimiento es fundamental para cumplimiento de la Ley FCPA – Foreign Corrupt Practices Act requerida al cotizar en el NYSE a través de los ADR. Incumplir esta norma puede resultar en multas multimillonarias y sanciones penales; es el encargado de liderar la prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo (SAGRILAFT/SARLAFT) y la corrupción/soborno (PTEE - Programa de Transparencia y Ética Empresarial); además, garantiza la transparencia en los procesos de contratación e inversión, clave para mantener la confianza de los inversionistas internacionales y la ciudadanía.

Eopetrol adelanta una revisión de 32 casos que involucran contratos por más de $10 billones, presuntos sobornos y venta de nombramientos. Las implicaciones legales y financieras son de amplio alcance.

La salida, dicen los analistas, radica en un cambio profundo de gobierno corporativo, transparencia radical y una comunicación efectiva con el mercado internacional. Los nuevos nombramientos realizados por Gutiérrez Caballero parecen apuntar en esa dirección: mejorar la confianza en la compañía y estimular el entusiasmo de los inversionistas.

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