- Ya empiezan a verse los frutos de la nueva relación de Colombia con Israel

Durante la visita oficial del canciller colombiano Omar Bula a Israel, la embajadora en Colombia, Vivian Aisen, confirmó que la delegación colombiana sostuvo reuniones directas con representantes de las firmas CyberProAI y ERA Intelligence. El objetivo del encuentro fue explorar la adopción de tecnologías de inteligencia artificial, ciberseguridad e inteligencia estratégica para fortalecer la seguridad nacional. La reunión formó parte de la agenda oficial de trabajo del canciller durante su estancia en territorio israelí.

Aunque ninguna de las dos empresas tiene oficinas registradas en Colombia, su relación comercial en la región se ha desarrollado mediante esquemas Business to Business (B2B) de forma remota, apoyándose en alianzas estratégicas y en sus centros regionales principales.

Ciberseguridad. Inteligencia artificial. Inteligencia estratégica. Seguridad nacional.



¡Manos a la obra!



El Canciller @omarbula se reunió con representantes de las compañías israelíes CyberProAI y ERA Intelligence para conocer de primera mano las soluciones y tecnologías que… pic.twitter.com/7qxaAmRAD2 — Vivian Aisen 🇮🇱 (@VivianAisen) October 15, 2026

ERA Intelligence Ltd. es una empresa tecnológica especializada en inteligencia artificial y ciberseguridad, cofundada por la Dra. Shira Brezis (CEO) y Alon Ram (CTO).

La Dra. Brezis tiene amplia trayectoria en Israel y en el mercado global dentro de los sectores de tecnología, ciberdefensa y finanzas avanzadas. Se ha desempeñado en Israel Innovation Authority (Autoridad de Innovación de Israel) y fue cofundadora y CEO de Redefine, firma pionera en seguridad para finanzas descentralizadas y Web3, orientada a la protección de inversores e instituciones financieras internacionales.

Por su parte, CyberProAI Group es un grupo empresarial especializado en tecnología, inteligencia artificial y ciberseguridad con sede principal en Zúrich, Suiza, desde donde gestiona sus operaciones corporativas globales. Su fundador y socio principal es Eran Romano, emprendedor e inversionista en serie israelí creador de plataformas como Cympire, Cywareness y CyberPro. El presidente y socio del grupo es Gabi Ashkenazi, exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel y exministro de Relaciones Exteriores; Yaniv Shachar se desempeña como CEO de las empresas del ecosistema.

En Norteamérica y Latinoamérica operan mediante hubs regionales dedicados a soluciones de entrenamiento en ciberseguridad (Cyber Range), gestión de riesgos cibernéticos y desarrollo de talento tecnológico para sectores públicos y privados, siendo México uno de sus mercados prioritarios.

Acuerdos y líneas de trabajo conjunto

Tras las reuniones de trabajo realizadas en Israel, se definieron diversos compromisos y hojas de ruta para el desarrollo tecnológico del país. En primer lugar, se contempla la conformación de mesas de trabajo técnicas entre especialistas de CyberProAI, ERA Intelligence y el equipo de defensa cibernética de Colombia para evaluar e incrementar la resiliencia de la infraestructura pública y energética nacional frente a amenazas de malware (programa malicioso) , ransomware (un tipo demalwareque secuestra los datos o el dispositivo de una víctima y exige el pago de un rescate a cambio de devolver el acceso) y manipulación algorítmica (uso de sistemas informáticos para influir, guiar o alterar el comportamiento y las decisiones de las personas).

Asimismo, se estructuró un plan inicial para implementar simuladores avanzados de ciberataques (Cyber Range) diseñados por CyberProAI, orientados a capacitar de forma práctica a la Fuerza Pública colombiana y a los Equipos de Respuesta ante Emergencias Informáticas (CSIRT). A esto se suma la voluntad manifestada por la delegación de restablecer y modernizar los canales formales de intercambio de información de inteligencia en tiempo real sobre amenazas cibernéticas globales, crimen transnacional y seguridad fronteriza.

A través de ERA Intelligence se plantearon las bases para que entidades del Estado colombiano adopten marcos de gobernanza y auditoría de modelos de inteligencia artificial, garantizando un uso seguro y ético en la administración pública. Finalmente, se estableció un cronograma para la realización de visitas técnicas a corto y mediano plazo en Bogotá, donde delegaciones e inversionistas tecnológicos israelíes se reunirán con líderes de los sectores financiero, energético y de defensa para formalizar convenios de transferencia tecnológica e inversión privada.

Para la ejecución técnica de las mesas de trabajo en ciberseguridad, inteligencia artificial y protección de infraestructuras críticas, el liderazgo en Colombia se articulará a través de los equipos técnicos del Ministerio de Defensa Nacional (Fuerza Pública y ColCERT / CSIRT Nacional), en conjunto con las áreas de tecnología de las entidades gubernamentales involucradas. Estas instancias serán las encargadas de evaluar y poner en marcha las herramientas junto a los especialistas de CyberProAI y ERA Intelligence.

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