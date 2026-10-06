El remezón en Ecopetrol con el que el nuevo presidente Joaquín Gutiérrez arma su equipo de vicepresidentes

De cara a los cambios de la petrolera en la era del Tigre, llegan Mónica Jiménez, Mauricio Gutiérrez y Camilo Rojas a asuntos legales, nuevos negocios y contratación

Tan pronto llegó el nuevo presidente de Ecopetrol, Joaquín Gutiérrez Caballero, empezó a recomponer la cúpula directiva. Tres vicepresidentes en áreas clave de la petrolera que es la empresa más grande de Colombia, fueron designados en reemplazo de otros que cayeron en el primer remezón de agosto, tras la posesión de Abelardo de La Espriella y deberán posesionarse a más tardar el 6 de octubre.

La Junta Directiva que preside Carlos Suárez, muy cercano al Tigre, aprobó los nombramientos que tienen que ver con asuntos legales, estrategia y nuevos negocios, contratación y abastecimiento. Mónica Jiménez González será vicepresidenta Legal y secretaria general; Mauricio Gutiérrez Dangond, vicepresidente Corporativo de Estrategia y Nuevos Negocios, y Camilo Rojas, vicepresidente Administrativo y de Servicios.

Joaquín Gutiérrez está poniendo a punto a Ecopetrol con las fichas clave para implementar su estrategia

Mónica Jiménez ya ocupó este cargo en Ecopetrol entre 2016 y 2022, cuando el presidente era Felipe Bayón. También fue General Counsel y Chief Strategy Officer de GeoPark donde Bayón es CEO desde 2023. Principal de ICR para América Latina, firma de comunicaciones estratégicas y asesoría corporativa), desde donde asesoró a juntas directivas y equipos de alta dirección en asuntos relacionados con mercados de capitales, posicionamiento estratégico, gobierno corporativo, relación con accionistas y situaciones corporativas complejas. Su experiencia también comprende fusiones y adquisiciones, defensa frente a tomas hostiles y arbitraje comercial internacional

Regresa ahora en reemplazo de Cristina Toro Restrepo, abogada muy cercana al alcalde de Medellín Daniel Quintero. En la EPM fue secretaría general, y de allí pasó a la Vicepresidencia Jurídica de Ecopetrol y a puestos en juntas directivas de filiales del grupo. Hizo parte de los nombramientos de la administración de Ricardo Roa con exfuncionarios de la administración de Quintero.

Mauricio Gutiérrez Dangond llega comol encargado de la estrategia y los nuevos negocios. Su experiencia de más de 15 años se ha construido en banca de inversión, petróleo y gas y finanzas. Administrador de empresas de la Javeriana, con maestría en IE Business School y formación en Harvard y Stanford, fue socio director de GVC Capital de Colombia/EE. UU., un fondo de inversión privada con proyectos inmobiliarios y empresariales. Además, ha participado en operaciones de fusiones y adquisiciones, valoración de empresas y acuerdos de inversión. También trabajó en la Contraloría General de la República y ProColombia

Llega a reemplazar un ejecutivo de larga trayectoria en Ecopetrol, con 17 años en la empresa. Julián Fernando Lemos Valero fue el arquitecto principal de la adquisición de Brava Energía en Brasil. Como vicepresidente corporativo de Estrategia y Nuevos Negocios de Ecopetrol, lideró la estructuración del negocio que culminó en agosto de 2026 con la compra del 51 % de la compañía. El 30 de ese mes salió de Ecopetrol.

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Camilo Rojas vicepresidente Administrativo y de Servicios. Es abogado de la U Sergio Arboleda como el presidente De la Espriella, y tiene más de 20 años de experiencia en alta dirección del sector público, contratación estatal y fortalecimiento de la integridad institucional.

Fue ministro de Justicia y del Derecho encargado durante el gobierno de Juan Manuel Santos, y como viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa del Ministerio de Justicia y del Derecho. En esas funciones lideró la política estatal contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la extinción de dominio.

Durante su gestión también se aprobó el primer Plan Nacional de Política Criminal, en 2021 y dirigió el proyecto de digitalización de la justicia financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), bajo los estándares de adquisiciones y rendición de cuentas de la banca multilateral.

Además, ha dirigido la firma Rojas Fiallo Consultores y Abogados Asociados,

En Ecopetrol tendrá a su cargo los procesos de contratación y abastecimiento de la compañía, con el objetivo de aplicar estándares de rigor, transparencia, probidad e integridad.

Rojas sucedió a Jaime Andrés García Cuello, quien dejó la vicepresidencia administrativa el 30 de agosto de 2026. García ocupó el cargo desde septiembre de 2024 a agosto de 2026. Es un ingeniero civil con amplia trayectoria en abastecimiento, compras estratégicas y servicios corporativos, en empresas como Banco Agrario, ETB, Nestlé, Drummond y DirectTV.

Los tres nombramientos parecen clave en los primeros pasos del presidente Joaquín Gutiérrez al frente de la petrolera estatal. El samario, que fuera el gerente de la campaña presidencial de Abelardo De la Espriella, posee una trayectoria reconocía en inmobiliaria y construcción pero es ajeno al mundo de los hidrocarburos. Por eso estos tres fichas parecen clave a la hora de planear estrategias en el tablero de la empresa más grande de Colombia.

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