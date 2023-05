¿Otra vez alargando sus realities? La razón por la que nadie soporta más La isla de los famosos de RCN

Parece que el canal no sabe como más enganchar a su audiencia. En vez de engancharlos con el reality, están cansando a todos y causando que los detesten

Mantener una producción viva y con gran audiencia, parece un gran reto por estos días para la televisión colombiana, o por lo menos esto pareciese con el actual rating. A pesar de que los canales más fuertes cuentan con una gran parrilla televisiva, nada parece ser suficiente para conquistar a los televidentes. Además de esto, hay ciertas decisiones, como es el caso de RCN, que terminan aburriendo a la gente y causan que todos se cansan de sus programas. Esto está sucediendo en los últimos días con el reality 'La isla de los famosos', que parece ir de mal en peor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Canal RCN (@canalrcn)

Y es que, el canal está a puertas de estrenar su importante producción 'MasterChef Celebrity', sin embargo, parece aún no estar lista. Ante esta situación, RCN ha optado por hacer algo que ya hizo anteriormente con su concurso gastronómico. Tal parece que no tendrían más capítulos por mostrar por lo que, decidieron volver a repetir cosas que ya han ocurrido en 'La isla de los famosos', todo esto con el fin de seguir alargando su reality. Pero parece que esta no es una buena estrategia, de hecho podría ser una de las peores pensadas, en terminos de lo que le gusta a los televidentes.

Que pereza ver RCN....Repiten todos los capítulos de la isla de los famosos.....Por falta de presupuesto...😀😀😀😀 — Claudia Monica (@Claudia38997253) May 18, 2023

RCN tiene huevo al repetir todo lo mismo de la isla de los famosos que inrespeto a los televidentes acabo de cambiar de canal. — Marcos Mateus (@MarcosM23270140) May 17, 2023

Las dos semanas de alargue que le van a dar a Survivor la isla de los famosos, no tiene nombre. — Jharoccy (@jaroworld) May 17, 2023

@CanalRCN qué es esa repetidera de lo que ya ha pasado en SURVIVOR LA ISLA DE LOS FAMOSOS ?

Qué aburrimiento !

Avanzar !!!

Terminen ya !! — M. Cristina Arenas (@mcarenasruiz) May 17, 2023

Lo que antes eran halagos y mensajes positivos a favor de la producción de RCN, ahora han cambiado totalmente. Ahora solo se leen diferentes críticas en contra del canal y la terrible decisión de alargar 'La isla de los famosos' a punta de rellanar capítulos y hasta repetirlos. Lo complicado de la situación es que el canal venía con una muy buena racha, superando incluso a su rival de patio, Caracol. Habrá que ver si esta terrible decisión no termina afectando el inicio de 'MasterChef Celebrity', programa que reemplazaría el reality de supervivenvia.

