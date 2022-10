El exarquero de la selección afirmó que su hija Vanessa no tiene futuro en el fútbol colombiano y que en la selección está cancelada por las directivas

.Publicidad.

Al estilo de Yoreli Rincón, Vanessa Córdoba, hija del reconocido exfutbolista Óscar Córdoba, parece no tener futuro en el futbol nacional. Y es que según lo afirmó su papá en el canal deportivo ESPN, a la joven arquera no han hecho mas que vetarla desde hace algún tiempo tanto en la liga como en la selección Colombia.

Fue en el programa 'F 90' donde Córdoba lanzo la denuncia sobre la situación de su hija. Resulta que después de haber tenido un papel importante en el Querétaro de México, Vanessa retornó a territorio colombiano a jugar para el Deportivo Cali. Después de haber sido campeona de la "Copa Ídolas" tenía todas las garantías para ser la portera del equipo azucarero en la reciente Copa Libertadores Femenina 2022. Sin embargo, la mandaron a la suplencia.

-Publicidad.-

| Vea también: La ridícula colección de relojes de $2 mil millones que tiene James Rodríguez

"Cuando tú llamas a un refuerzo, el refuerzo es bueno o malo. Ya el técnico decidirá si es bueno o malo. Pero cuando en el último torneo, en la ‘Copa Ídolas’, Vanessa ataja, ataja bien y sale campeona con penales. Te queda la duda”, fueron las palabras del exarquero después de que Pacho Vélez le preguntara por la ausencia de su hija en el arco del Deportivo Cali.

Publicidad.

Oscar Córdoba no solo se quedó en el tema de la suplencia de su hija en el equipo caleño, sino que fue más allá y aseguró que, en la selección Colombia, Vanessa no tiene cabida porque está vetada, así como vetaron a Yoreli Rincón. "Acá no valoran su capacidad… La selección es aparte, en la selección está vetada. Está vetada" afirmó.

Es una vergüenza que Vanessa Córdoba no tenga oportunidades en su propio país y todo gracias al veto. Acá es vista como una enemiga y no como la abanderada en cambiar el fútbol colombiano. Gracias @FCF_Oficial @Dimayor por ese maltrato — Nicolás Cardona (@NicoCardonaL) October 26, 2022

A esto, su compañera de programa, Nicole Regnier, apoyó lo dicho por Córdoba y aseguró que las directivas no le perdonan a Vanessa que haya sido pieza fundamental para desarrollar la liga profesional femenina. "Por su liderazgo con la Liga Femenina, conseguir patrocinios, trabajarle al proyecto (...) Hay muchas cosas en contra, al ser jugadora activa. Los directivos empiezan a ver como una amenaza a una persona que está preparada y capacitada" fueron sus palabras.