- Oro Puro: la fórmula con la que la Gobernación del Valle devolvió la gloria deportiva al departamento

Con entrenadores estables, incentivos, semilleros y mejor infraestructura, la Gobernación del Valle creó este programa que recuperó el orgullo deportivo

El Valle del Cauca vale ‘Oro’ y para lograrlo desde hace diez años avanza en el camino que le ha permitido recuperar su liderazgo deportivo, fortaleciendo el talento de sus atletas, con entrenadores con permanencia laboral, una Villa Deportiva con las mejores condiciones, duplicando incentivos, y apoyando la participación y fogueos nacionales e internacionales.

Así ha pasado una década desde el 4 de febrero de 2016, cuando en la Escuela Nacional del Deporte, en Cali, nació ‘Valle Oro Puro’, el programa que transformó el deporte y ha llevado la camiseta rojiblanca a lo más alto del podio.

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“Desde que yo estaba en campaña, siempre pensé en volver a recuperar ese orgullo vallecaucano. Lo que yo quería hacer en la Gobernación era volver a tener ese sentido de pertenencia, sentir ese amor por nuestro Valle, ese orgullo que muchas veces ni siquiera reconocemos. Y, una de las cosas que más nos genera orgullo es el deporte. Por eso, construimos una estrategia que planteaba mejorar la calidad de vida de los deportistas, generar entusiasmo, incentivarlos y de esa manera volver a ganar los Juegos Nacionales”, detalló Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca.

La meta era clara: ganar los Juegos Nacionales 2019, tras 23 años sin título, y conquistar por primera vez los Juegos Paranacionales. “No solo recobramos el orgullo, transformamos el legado de nuestros deportistas con condiciones dignas y masificamos el deporte con semilleros deportivos, escuelas deportivas y programas pensados en el fortalecimiento generacional”, agregó la mandataria.

El programa implementó: contratación de entrenadores y técnicos durante 12 meses continuos, cuando antes era por cuatro o seis, repatriación de 25 atletas que competían por otros departamentos, mejora de sus condiciones de vida y garantía de seguridad social e incentivos económicos. Como nunca se había hecho, se priorizó el deporte paralímpico y sordolímpico.

“Lo que nos llamó la atención e hizo que asistiéramos a ese llamado fue su compromiso con el deporte. Era una de las únicas candidatas, que hablaba del deporte como una herramienta de transformación social”, recordó Jackeline Rentería, luchadora y medallista Olímpica, del momento en que se escuchó por primera vez del ‘Valle Oro Puro’.

Ahora, el ‘Valle Oro Puro’ es política pública. Su estructura integra proyectos y programas, con un sistema deportivo conformado por más de 3.000 atletas y para atletas.

A esta red se suman entrenadores del sector olímpico, paralímpico y sordolímpico, metodólogos y apoyo directo a más de 50 ligas deportivas.

“Hubo dignificación de nuestra profesión, todo ese apoyo que requiere el atleta se consolidó con el componente biomédico”, asevera Luis Alonso Mina, técnico de Para Atletismo.

En estos 10 años, el Centro de Medicina Deportiva creció cerca del 70% en su planta profesional, con atención integral en fisioterapia, medicina, psicología, preparación física, nutrición, biomecánica y bienestar social. Además, se reabrió la Villa Deportiva para 60 deportistas.

‘Valle Oro Puro’ en el podio de los mejores

La década del ‘Valle Oro Puro’ ha significado consolidación y protagonismo internacional. El departamento aporta cerca del 33% de la medallería colombiana y suma cientos de títulos.

Los resultados se ven en las tablas. En 2019, el Valle volvió a ser campeón de los Juegos Nacionales en Bolívar. Además, obtuvo por primera vez el título de los Juegos Paranacionales.

En 2023, alcanzó el bicampeonato en el Eje Cafetero. También logró dos títulos consecutivos en los Juegos Nacionales de Mar y Playa (2017 y 2021).

El ‘Valle Oro Puro’ sigue fortaleciendo el deporte, transformando vidas y preparándose, ahora con los Juegos Nacionales y Paranacionales 2027 como próximo objetivo.

*Con información suministrada por la Gobernación del Valle.

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