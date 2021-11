VIDEO: Orinar al aire libre y en finca ajena, la ordinariez de La Liendra

.Publicidad.

“Los que me conocen hace rato saben que me encanta mear al aire libre” inició Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra, en sus redes sociales. Aunque no mostró ningún contenido obsceno, muchos criticaron el mal gusto y ordinariez de La Liendra por grabarse orinando.

Para muchos, el mayor problema no era hablar mientras de fondo se escuchaba el chorro de sus orines. La gota que derramó el vaso fue que el acto lo hiciera al aire libre y en una finca que, según él, era ajena y arrendada. “Me encanta sacar mi cosito y mear al aire libre. Me gusta, pero no lo hagan ni me cojan de ejemplo en la calle ni nada” finalizó el influencer que incluso recomendó hacerlo en una propiedad privada y hasta suspirar al final.

