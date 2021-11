Pagarle $15.000 pesos el día de trabajo: la tacañería de Yina Calderón con su hermana

.Publicidad.

Juliana Calderón, hermana de la famosa empresaria Yina ha dado de qué hablar en los últimos días por cuenta de una publicación que hizo desde su cuenta personal de Instagram. Con un foto en la que presentó su nuevo carro, Juliana comentó que hace pocos meses, cuando trabajaba con su hermana, devengaba un total de 15 mil pesos diarios por ayudarla medio tiempo en los distintos negocios que tiene actualmente Yina Calderón.

Sin embargo, luego de cuatro meses trabajando en el negocio de las keratinas, Juliana Calderón hoy está estrenando una Nissan Qashqai nueva, avaluada en alrededor de 60 millones pesos. Al recordar aquellos días cuando su jefa era su hermana, Juliana escribió: “estudiaba me tocaba coger bus de la -carrera- décima a la empresa, y hoy en día tengo la oportunidad de comprarme mi carro”.

Aunque la cifra salarial que recibía Juliana despertó polemica en redes, la respuesta de Yina no se quedó atrás: “Yo no digo nada, no hablo nunca de mi familia; la relación con ella -Juliana- no está muy bien que digamos y creo que ustedes lo han notado, pero felicito a mi hermana porque se compró su primer carro a punta de trabajo y eso es admirable”.

