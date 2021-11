Daniel Habif, el cristiano en el que James tiene puesta su fe

.Publicidad.

El crack confía plenamente en el motivador mexicano quien se convierte cada vez más en el nuevo Paulo Coelho, así lo demostró hace más de un año cuando Habif entrevistó a James Rodríguez y reveló sus más profundos sentimientos. “Yo no soy ni coach, ni gurú, ni guía, apenas si puedo conmigo mismo. Mi trabajo es una necesidad de expresión, de comunicación, lo mío es una ideología, una forma de pensar”, afirmó Daniel Habif para explicar el privilegio que siente al ver cómo su vida le es de servicio a otros.

Desde el cristianismo, Habif predica un estilo de vida que aunque le ha servido a miles de personas y celebridades alrededor del mundo; a otros simplemente no les hace gracia. Lo cierto aquí es que su éxito no se le niega: giras mundiales, dos libros publicados y un matrimonio envidiable. Su buena disposición, sonrisa inquebrantable y acento evidente explican por qué Daniel Habif es uno de los conferencistas y escritores más cotizados del mundo. En esta entrevista habló de sus miedos más profundos, el éxito rotundo de su más reciente libro y el amor que siente por Colombia. “Siempre lo he dicho, no lo digo de dientes para afuera, de mis mejores presentaciones en la vida ha sido en Colombia, también mis mejores almuerzos, fiestas, le tengo mucho cariño a Colombia. Me he recorrido a pie Colombia, desde Tunja a Valledupar, Popayán, Manizales, Bogotá y Medellín”. Aquí el video:

