Un exfuncionario de la alcaldía de Daniel Quintero listo a prender el ventilador de la corrupción en su administración

El Juez 38 avaló la colaboración de este testigo cuyo nombre se mantiene en reserva, será clave para comprometer aún más los 13 señalados por la Fiscalía

El panorama judicial respecto a las presuntas irregularidades en la administración del exalcalde Daniel Quintero ha tomado un nuevo rumbo tras la decisión del Juez 38 penal municipal de avalar la cesación de efectos penales contra un testigo clave: un ex funcionario del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA).

Este beneficio, otorgado mediante un principio de oportunidad el 16 de diciembre de 2025, permite a la Fiscalía permitirá facilitar una mayor información de primera mano que facilitará escalar las investigaciones hacia los niveles más altos de decisión y responsabilidad. La identidad del colaborador se mantiene bajo reserva para garantizar su integridad personal, mientras el proceso avanza hacia la audiencia de acusación fijada para el próximo 23 de febrero de 2026.

El núcleo de la cooperación se centra en los manejos irregulares detectados en el Parque de las Aguas, donde el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y Metroparques suscribieron contratos interadministrativos de mantenimiento por más de $ 17.000 millones entre mayo de 2020 y octubre de 2022 durante la administración de Daniel Quintero como alcalde de Medellín, con Juan David Palacio como director del Área Metropolitana y Jorge Enrique Liévano como gerente de Metroparques.

A esto se suma un contrato adicional de $ 7.000 millones destinado a la construcción de una bodega en el mismo recinto. El testigo también aportaría información crucial sobre siete contratos relacionados con el Cuerpo de Bomberos de Itagüí, además de ofrecer luces sobre el funcionamiento de presuntas redes de corrupción en diversas entidades adscritas al Distrito durante el periodo 2020-2023.

Actualmente, la fiscalía general ya ha presentado el escrito de acusación contra 13 exfuncionarios y contratistas por delitos que incluyen peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica. Entre los procesados figuran nombres como Álvaro Alonso Villada García, exsubdirector financiero del AMVA; Jorge Enrique Liévano Ospina y María Eugenia Domínguez, ambos exgerentes de Metroparques. También se encuentran vinculados al proceso Viviana del Valle Velásquez, Carlos Augusto Jaramillo y César Augusto Chavarría, quienes desempeñaron cargos estratégicos en las áreas de compras y logística de las entidades mencionadas.

