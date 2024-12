¡Ojo con las regalías!

Por: Norman Alarcón Rodas |

diciembre 04, 2024

Mientras que la Ley 2279 de 2022 aprobó un monto total del fondo de regalías para el bienio 2023-2024 por un total de $31.3 billones de pesos, equivalente a 2.1% del PIB, ahora el proyecto respectivo para el bienio 2025-2026 establece un monto de $30.9 billones de pesos, 1,7% del PIB, una rebaja de $400.000 millones de pesos, entre los dos periodos.

Pero hay que tener en cuenta dos factores que no se pueden perder de vista. El primero es que el actual presupuesto del sistema de regalías tuvo las siguientes adiciones:

$222.748 millones por Decreto 0124 de 2023 de rendimientos financieros

$263.842 millones por Decreto 0363 de 2023 por reintegro

$9.67 billones de pesos adición por mayor recaudo, Decreto 0443 de 2023

$145.806 millones por ajuste de liquidaciones, Decreto 1065 de 2023.

Para un total de $41,6 billones de pesos para los años 2023-2024.

Pero ahora resulta que no fue ejecutada en estos dos últimos años la gran suma de $16,5 billones de pesos, los cuales se incorporan al presupuesto para el periodo 2025-2026.

Ahora, ¿cuál es la explicación de que una suma tan considerable no se haya ejecutado en un país lleno de Necesidades Básicas Insatisfechas? Pero, además, ¿por qué no se ha tenido en cuenta que en la Región Caribe tenemos la infraestructura eléctrica más obsoleta del país? También, en esta misma parte de la geografía nacional se sufre la más alta subnormalidad eléctrica de Colombia, más del 90%. Alegremente, y sin ninguna explicación, el gobierno se limita a informar que no se utilizaron $16,5 billones de pesos. ¡Con el anuncio seguramente sí hicieron fiesta la banca, el sector financiero y las fiduciarias donde están depositados tan abultados recursos!

La Liga Nacional de Usuarios ha venido llamando a utilizar el parágrafo primero del artículo 318 del Plan Nacional de Desarrollo, que dice textualmente: “Con recursos provenientes del sistema general de regalías se podrán financiar inversiones en infraestructura eléctrica, como aportes que no incidirán en la tarifa”. Además, la Ley 2056 de 2020 del Sistema Nacional de Regalías dispone que con estos recursos se deben “priorizar grandes proyectos de desarrollo” y se podría preguntar ¿Dónde están esos proyectos en la región Caribe?

A todas estás ¿qué dicen el Gobierno nacional, el Departamento Nacional de Planeación, ¿los gobiernos territoriales y la OCAD Caribe? La exigencia de tarifas eléctricas pagables tiene toda la validez y justeza.