¿Obra innecesaria? Al Gobierno le pudo el capitalismo salvaje con la segunda pista del José María Córdova

Por: Andrés Felipe Ríos Fernández

junio 13, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Las impactantes imágenes de narcotráfico en el aeropuerto José María Córdova en las que incautan cargamentos con cocaína, aparecen extranjeros con orden de captura internacional, comienzan a generar dudas sobre la pertinencia de la construcción de la segunda pista del aeropuerto, que tiene intereses de capitales de todo tipo, pero aún no está claro el futuro de las comunidades aledañas que serán intervenidas con cerca de diez mil personas de por medio.

Una obra planeada durante el gobierno Santos, impulsada durante periodo de Iván Duque y contradictoriamente será ejecutada en un mandato progresista como el de Gustavo Petro. Los congresistas del Pacto Histórico en Antioquia no aparecen para defender los intereses comunitarios de las personas afectadas, incluso Alejandro Toro lo anuncia como un logro del actual gobierno, pero por ningún lado mencionan las afectaciones al medio ambiente ni lo que ocurrirá con la gente; ni modo que las personas afectadas busquen a los partidos tradicionales que diseñaron la obra y no se molestarán con su implementación.

“Una segunda pista que afecte diez mil ciudadanos es atentar contra el medio ambiente, atentar contra el terreno, contra el derecho a la vivienda, especialmente de las comunidades rurales campesinas”, asegura Carlos Cadavid, representante de la Alianza Internacional de Habitantes.

Jorge López, abogado del Observatorio de Derechos Humanos, asegura que sí hay mecanismos jurídicos para frenar el proyecto, aunque es muy difícil. Desde su visión manifiesta que hay claramente una violación de derechos fundamentales de las personas que tienen su arraigo.

En un comunicado que no permitieron leer al Observatorio de Derechos Humanos del Oriente Antioqueño, en la reunión de senado sobre la implementación de la segunda pista, asevera lo siguiente:

“Es irónico que mientras se acaba de aprobar un plan nacional de desarrollo que tiene como propósito HACER DE COLOMBIA UNA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA, precisamente se tenga un proyecto como el de la segunda pista del aeropuerto José María Córdova de Rionegro como prioridad. Y decimos que es irónico porque mientras en el PND se tienen como metas:

ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO ALREDEDOR DEL AGUA Y LA JUSTICIA AMBIENTAL. DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACION

Los impactos del proyecto de la segunda pista van en contravía de lograr estas mientas propuestas. Y es que para explicar esta contradicción podemos remitirnos a la AGENDA ANTIOQUIA 2040, en lo que se ha llamado la ciudad larga de 4 corazones cuando se dice ¿CÓMO QUIEREN LAS PERSONAS RECONOCER A SU MUNICIPIO EN EL 2040? La respuesta para el caso de Rionegro es POR SU GENTE. Aquí nace la pregunta ¿Cuál gente, si los nativos del municipio están siendo desplazados por lo que hoy llaman desarrollo?”.

Héctor Jairo Gil, presidente de la veeduría VIDA JMC, manifiesta que dentro de los impactos que traería esta segunda pista es que cambiaría la geoforma del área, acabaría con varias colinas, en un territorio con fauna y flora con campesinos que perderían su territorio. Adicionalmente, se van afectar más de 100 mil árboles y se van a secar 1.600 fuentes de agua.

María Eugenia Orrego, integrante de la veeduría VIDA, se pregunta a qué figura jurídica acudirá el gobierno para adquirir los terrenos, ya que no los han adquirido. Se vence la afectación y para retener los terrenos el gobierno debe acudir a alguna estrategia para conseguirlos y no hay estudios previos: “Debemos solicitar que se desafecten los predios y mostrarle al mundo que este proyecto no se necesita”.

Por otra parte, Carlos Cadavid, concluye: “El turismo contemplativo y de salud que le asignaron a Rionegro tiene un alto impacto social en desfavor de las comunidades rurales y de los pobladores originarios. Han incrementado el volumen de extranjeros, el turismo de salud de Europa y de Estados Unidos tiene como pagar la medicina prepagada y saturan las agendas por seis meses, vienen supuestamente a gastar en dólares, pero ese negocio establecido por esa pista solo le conviene a grandes poderes y punto”.

Luz Dary Jurado campesina originaria de la zona, es contundente al asegurar que esta obra para ella significaría la muerte, porque sacarlos sin tener para dónde irse, es un atropello porque, a su juicio, es una obra que no se necesita.