¿Nuevo fracaso? Laura Acuña llegó a Sábados Felices y no convenció a muchos

Este fin de semana estuvo lleno de cambios para el Canal Caracol. Además de ser una leyenda en la televisión colombiana, Sábados Felices no sale de su mala racha y ahora se caracteriza por los bajos índices de audiencia que presenta. Aunque parecía que el canal no hacía nada para cambiar, los últimos días demostró que aún tiene un as bajo la manga: según ellos “la franja de entretenimiento más grande de la televisión colombiana”.

#YoMeLlamo siguió Sábados Felices en las mismas con los mismos, que aburrimiento, ahora con esa vieja Laura Acuña, que me imagino llegó a hacerle la vida imposible a todos. Y este Sr Corredor que se quedó con su tal barbarita de por vida. No, ese programa está mandando a recoger — Clara Luna 🏃‍♀️🚴‍♀️🏋️‍♀️ (@ClaraLuna1966) October 31, 2021

Durante tres horas, después de las noticias de las 7 de la noche, el canal mostró su franja S30, además de no quitar de su parrilla el programa de humor; decidieron darle una oportunidad a Amparo Grisales, Yeison Jiménez y César Escola durante los fines de semana. Por más de una hora, los televidentes vieron un nuevo capítulo de Yo Me Llamo. Pero Sábados Felices fue la revelación más grande: con un estudio y caras totalmente nuevas, mejoraron su estrategia.

Noooo ahora que está @LauraAcuna en Caracol la están metiendo en todo 😢 voy a terminar teniéndole fastidio a @CaracolTV hasta nunca @SabadosFelices 🥺 — Micari (@micari87) October 31, 2021

Laura Acuña, La nueva consentida del Canal Caracol presenta ahora una nueva franja en el programa de humor; además de también estar acompañada de figuras como Daniel Samper Ospina y Marcela Carvajal. Batalla entre humoristas fue una de las sorpresas del nuevo formato que premiará al mejor comediante con 100 millones de pesos. De 9 a 11 de la noche, los colombianos conocerán un set de grabación totalmente diferente además de escuchar una banda en vivo integrada por improvisadores.

En la nueva sección #ElMejorDeLosMejores, contaremos con Laura Acuña como presentadora del ring del humor, además, tendremos a Marcela Carvajal y a Daniel Samper, quienes serán los jurados encargados de elegir al humorista que continúa en competencia. ¡Mira ya #SábadosFelices! pic.twitter.com/qHDwlvTDeU — Sábados Felices (@SabadosFelices) October 31, 2021

En el ring del humor buscamos al dueño del cinturón de gran campeón que distinguirá a #ElMejorDeLosMejores y que, además, se llevará 100 millones de pesos. En esta primera ocasión, se enfrentarán César Corredor y Salpicón, ¿quién lo hará mejor? ¡Conéctate ya con #SábadosFelices! pic.twitter.com/H5UR0HH42E — Sábados Felices (@SabadosFelices) October 31, 2021

