No va a ser fácil el pulso de la consulta popular

VIDEO. Puntos de vista. La ruptura que Petro plantea frente al Congreso implica un llamado de Petro a una consulta popular y a la movilización social. Uno podría pensar que Petro perdió, que está en la lona y está noqueado, pero no, no está noqueado voy a explicar por qué.

Hay que tener en cuenta en las maniobras que hace Petro. El Titi Benedetti declaró que lo ocurrido en la Comisión Séptima del Senado era el papayazo más grande que le habían dado para adelantar la campaña política.

El tema de la consulta es de una complejidad grande. La consulta debe pasar por el Senado, hay que esperar que el Senado la apruebe, si no la aprueba, ahí se muere. Entonces la consulta la prueba el Senado, se le fija fecha, entra la Registraduría actual. O sea a robar es lo único que saben hacer. Entonces se produce una votación al pueblo si aprueban, si quieren consulta o no la quieren. Se necesita un cálculo con base en el censo electoral, parece que el censo electoral en este momento son 40 millones entonces lo que se necesitaría para la consulta es 13,7 millones. No está tan lejos tampoco Petro. Puede que lo derroten, pero puede que lo saque adelante.

Yo quiero decir lo siguiente. La lucha con Petro no es fácil, es un demagogo y un populista y esta vez puede tener razón en mucha parte, y lo voy a decir. Porque es que la contrarreforma laboral que hizo Uribe, era exclusivamente para favorecer a los empresarios. les quitó las horas extra, pasó la jornada nocturna de las 7 u 8 de la noche hasta las 6 de la mañana Es decir alteró la cosmología la nochey eso le sirvió más que a los grandes empresarios a los empresarios medianos. No, yo pienso que ahí hay reformas que había que hacer, recuperar cosas que se habían perdido.

Con una reforma labora,l y eso es lo que han tratado de sacar como argumento los senadores de ultraderecha y de derecha, el país sigue en una situación donde el cambio no se ha podido hacer. Y entonces Petro le va a echar la culpa al parlamento, al aparato judicial etcétera etcétera. Y entonces dice “ahora sí hay que hacer un cambio vean a ver qué”.

No veo la cosa fácil, no veo a Petro totalmente derrotado, lo veo dando grogui vueltas por las cuerdas pero no ha caído. No es fácil la situación creo que la reforma laboral era necesaria, que digan de mí lo que quieran pero yo sí creo que era importante sacarla, son muchos los derechos que se le han quitado a los trabajadores. No va a estar fácil ese pulso de la consulta popular y ellos lo van a aprovechar para hacer demagogia y populismo con el pueblo, ya lo advirtió Benedetti que está en campaña y que no es ningún ministro de gobierno. Ese sí que es astuto falta ver a dónde van a ubicar a Roy Barreras porque ahora se tiene que venir con toda su batería santopetrista, el hombre que teje todo en las sombras.

