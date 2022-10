No te hagas el historiador, Antonini

Por: Samuel Simanca |

octubre 19, 2022

Hace dos días, mientras estaba navegando en Twitter, entre videos y memes y discusiones políticas, apareció en mi feed una publicación de la senadora Martha Peralta Epieyú sobre la intervención ante la Asamblea de Risaralda de parte de Antonini de Jiménez en el que, con ínfulas de investigador neocolonial, hacía afirmaciones que pudieran parecer lógicas e historiográficas, sin embargo, no pasan de ser teorías sin bases sólidas.

Ningún historiador analítico se atrevería a emitir juicios tan simplistas debido a que el estudio de la historia es complejo; no hay consensos mundiales sobre un mismo hecho ya que las interpretaciones pueden variar mucho dependiendo de quién o cual investigador se trate, además, de los objetivos de dicha investigación. Y si se habla de conquista, colonialismo e independencia Americana, la cosa pinta color culo de hormiga.

En esta columna, estimados lectores, no haré ataques personales a Antonini de Jiménez. No me interesa entrar a discutir en una guerra de tuits sobre quién tiene la razón, pero con el gusto que me concede el ser estudiante historia, voy a desmentirlo frase por frase como a los indigenistas hace un año.

“Era imposible la reconciliación dialéctica entre dos civilizaciones; una que era civilización y otra que no era civilización... imposible”.

Esto es falso. Para descartar la afirmación de De Jiménez, hay que preguntarse ¿Qué es una civilización?, ¿Cómo puede reconocerse una civilización? Para eso, en primer semestre de la carrera se enseña que, para considerar a un grupo numeroso de humanos como civilización se necesita que esta:

Cuente con un sistema socio-económico.

En su forma de organización se requiere de una estructura social.

Dominio del idioma o la palabra escrita.

Arquitectura característica o registros arqueológicos.

Eso por mencionar las características más básicas. Entonces, al analizar la estructura de los pueblos prehispánicos se comprueba en ellos lo anterior, por ejemplo, los mayas; su sistema socio-económico era el trueque de materiales básicos y piedras preciosas, su organización social era jerárquica (similar a la usada en la colonia por los españoles), estando sobre todos el Halach Unic y debajo los esclavos, quienes eran cautivados de los pueblitos que el imperio iba conquistando. El idioma era el yucateco. La arquitectura maya es desbordante, entre lo que a duras penas se preserva hasta hoy, daré los nombres de ciertas maravillas: Tulum (Quintana Roo), Uxmal (Yucatán), Comalcalco (Tabasco)… entre otros.

Si esto no era una civilización ¿qué era?

“Una tiene que perecer, lógicamente tenía que perecer ¿Cuál? La primitiva. (…)”

Las cosas que afirma el dogma, el estudio científico las pone en juicio, Antonini. La afirmación del periodista no puede estar más lejos de las fuentes históricas sobre las ciudades maravillosas, organizadas y complejas a las que los exploradores españoles fueron invitados. Hernán Cortés escribió sobre Temixtlán (Tenochtitlan):

“Esta gran ciudad de Temixtitán (…) está fundada en esta laguna salada [...] Tiene cuatro entradas, todas de calzada hecha a mano. Son calles muy anchas y muy derechas”. Hernán Cortés Segunda Carta de Relación de Hernán Cortes al emperador Carlos V, 30 de octubre de 1520.

*Debajo estarán dos enlaces de interés sobre los quinientos años del encuentro entre Cortés y Moctezuma, un acontecimiento alucinante, exquisito en descripciones.

Las “civilizaciones primitivas” tenían pocas leyes, no tan complejas como el derecho romano, pero que en sus realidades comunes brindaba organización, caso tal es de los incas:

Ama Sua (No seas ladron), Ama Llula (No seas mentiroso), Ama Kella (No seas perezoso).

Si esto es ser primitivo, no se deja nada para los reinos de Castilla y Aragón ni a los estados italianos del siglo XV (quince) al siglo XVIII (dieciocho).

“Y bendito sea el SEÑOR que así ocurrió”.

Respecto a esta última afirmación, no añadiré nada, cada cual con sus pajazos mentales, en este caso, sobre la intervención divina en la conquista y la colonia.

Estimados lectores, ni la leyenda rosa ni el indigenismo tienen equilibrio en este tema, cada grupo tira a su teoría hasta la muerte. Por otra parte, a quienes nos gusta contrastar las fuentes e investigar entendemos la larga coyuntura que representó el proceso del encuentro entre el viejo mundo y el nuevo, un proceso de mezclas, cambios y reformas.

