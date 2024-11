No solo es Cristina Hurtado, Lina Tejeiro también se quedaría por fuera de La casa de los famosos

.Publicidad.

Como se ha podido conocer, La casa de los famosos 2 volverá el año que viene. Durante estas últimas semanas, el Canal RCN ha estado tratando de llamar la atención con la elección de los participantes de esta temporada. Claro que han habido hechos mucho más llamativos respecto a esta segunda temporada de la historia. Una de las polémicas más llamativas ha sido lo ocurrido con Cristina Hurtado, quien al parecer no volvería como presentadora del programa. Sin embargo, parece que no es la única que no haría parte de la segunda temporada del programa. Lina Tejeiro le seguiría los pasos a la paisa.

Lina Tejeiro no estaría en la próxima temporada de La casa de los famosos y no se sabe porqué

La primera temporada de este reality tuvo diferentes presentadores. Por un lado se encontraban en RCN las dos paisas, Cristina Hurtado y Carla Giraldo. En Vix también teníamos a dos presentadores, entre los que se encontraba Lina Tejeiro. La actriz de hecho era la figura más querida de este formato de la plataforma. Además, hay que reconocer que su labor hecha allí fue muy buena y consiguió resaltar por ello. Sin embargo, la mujer no seguiría con esta labor para la segunda temporada por lo dejó conocer en sus redes sociales. Una noticia que dejó frío a muchos de sus seguidores.

Lina Tejeiro en la primera temporada de La casa de los famosos.

Es que, fue la misma actriz que reveló esto por medio de sus redes sociales. Por medio de una dinámica de preguntas, los fanáticos de la mujer le preguntaron si sería parte de la segunda temporada de La casa de los famosos. Ella respondió que no, lo que fue inesperado para muchas personas, pues muchos querían verla de regreso en este programa. Pero esto no fue lo más curioso de la situación, pues poco después le consultaron las razones de esto. Lina Tejeiro dijo que no sabía porque se había quedado por fuera del proyecto, lo que causó muchas preguntas.

Por supuesto que queda la intriga de si Vix volverá a tener un espacio con presentadores como la primera temporada. Recordemos que esa era la labor de Lina Tejeiro junto a Roberto Velásquez. Habrá que esperar para saber más de este caso. La buena noticia es que la actriz ha vuelto a hacer lo que más la apasiona y es una de las protagonistas del remake de Nuevo rico, nuevo pobre.

