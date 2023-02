“No permitiré que se meta con mis hijos” Isabel Presyler estalla contra Mario Vargas Llosa

La socialité no soportó que su expareja ridiculizara a su hija Tamara. “Le puso los cuernos con 40 mujeres a su esposa Patricia"

¡Hola!, la publicación del corazón que es la casa de Isabel Preysler, acaba de publicar una explosiva entrevista con la reina de corazones un mes después de que estallara la separación con su pareja desde el 2015, Mario Vargas Llosa. En ella la Preysler sale con los taches arriba defendiendo a sus hijos de la ridiculización a la que los expuso el Nobel en su cuento atobiográfico Los vientos, en donde dice claramente en referencia a Tamara Falcó “La Filosofía comparte el departamento académico con Teología y Cocina, ¡Vaya mezcla! Me imagino el diploma de Doctor en Filosofía, Teología y Gastronomía y me muero de risa. Meterla en todo esto me parece muy bajo. Hay un límite para todo y lo han traspasado”.

Isabel se había mantenido callada desde finales de diciembre cuando hizo pública la separación con el autor de La guerra del fin del mundo. Mario ha estado en el foco de los reflectores gracias al reconocimiento que tuvo la Academia Francesa de la lengua al hacerlo miembro, una distinción que no recibía un extranjero desde 1637.

La Preysler, ante la pregunta de un posible regreso de Patricia Llosa con su exnovia afirmó que no tenía ninguna duda de que regresarían ya que Patricia, en cincuenta años de matrimonio, le había puesto los cuernos con cerca de 50 mujeres.

El motivo de la decisión de dejar La puerta de hierro, nombre de la casa donde vive Preysler y su familia, fue un ataque de celos que tuvo el escritor en medio de la noche, derivada a las irreconciliables diferencias que tenía el escritor con la socialité. Desde entonces la prensa del corazón no ha parado de acechar a la pareja. Con esta entrevista de Preysler se extiende un nuevo capítulo en la separación más sonada en España.

