No más cerebros fugados en La Guajira

La educación es el camino más eficaz para eliminar las desigualdades sociales, es capaz de hacer que una persona humilde pueda comunicarse de tú a tú con el más importante académico, político o empresario reconocido. La fuerza que tiene la educación en el departamento de La Guajira parece ser tirada a la borda, ya que se está haciendo con esta inversión el peor negocio posible. Se forman los ciudadanos desde la niñez, pasando por la formación técnica y universitaria de alta calidad (que hay en el departamento), y estos luego se fugan a vivir en otros territorios diferentes.

Al igual, otros jóvenes guajiros que cuentan con familiares en mejores condiciones económicas acceden a la formación universitaria privada de “alto nivel”. Los dineros de sostenimiento en los lugares donde se radica el estudiante salen de los bolsillos de trabajos realizados en La Guajira, por trabajadores guajiros, generando empleo, beneficios económico y riqueza en otros lugares, dinero que podría de alguna manera ser invertido en el fortalecimiento de la industria local o hacer parte del dinero circulante en estos olvidados municipios.

El departamento de La Guajira tiene profesionales en todo el país, profesionales que donde están son reconocidos por contar con una gran capacidad académica, emprendedores y con una excelencia profesional en los temas que manejan. Generan riqueza investigativa, profesional y monetaria en otros lugares del país y del mundo, riqueza que podría y debe estarse generando en el departamento. Son ellos la base de una masa crítica que hoy no existe en este, ellos están en otros lugares por la falta de oportunidades.

Hoy el departamento de La Guajira cuenta con tasas de desempleo superiores al 15%, no se generan puestos de empleo por parte de las empresas privadas, no hay una adecuada prestación de servicios públicos, sumado a la gran debilidad administrativa y junto con la corrupción reinante, no generan los incentivos para ver el departamento con una opción vida, se convierte en un lugar de paso.

Hoy sobre la mesa hay unas nuevas oportunidades para cambiar esta situación, las energías renovables, las nuevas industrias creativas y la Economía Naranja son el futuro próximo. “El turismo es el nuevo petróleo de Colombia”, frase del presidente Duque que aún resuena en la mente de profesionales guajiros con ganas de cambiarle la cara al departamento. En buena hora llegó este mensaje a un territorio con gran potencial turístico de Colombia. Y digo buena hora, porque hay profesionales con ganas de escucharlos, dejar todo el conocimiento en este territorio y pensar en estas nuevas formas de desarrollo. Estos mensajes se prestan para el nacimiento de una masa crítica que proponga otras formas de desarrollo, masa crítica útil, que sea capaz de aprovechar todas las potencialidades.

La semilla que se anda regando por todo el país, de empoderamiento juvenil ha llegado a tierras fértiles, ya hay unos muchachos reunidos a través de una idea llamada Centro de Pensamiento Somos+. Ahí ellos producen conocimiento útil, actual y sobre todo aplicable. De hecho, este tipo de acciones lleva a que se abran nuevas alternativas de participación ciudadana. Son jóvenes con ganas de agrupar la mayor cantidad de cerebros guajiros para promover ideas aplicables en la transformación social, económica y política de nuestro territorio. Un centro de pensamiento que busca potencializar y unir los planes de desarrollo locales con las nuevas tendencias de desarrollo mundial, hablando de objetivos de desarrollo sostenible, metas planteadas al 2030, el turismo como potencia, la energía eólica y solar, el medio ambiente y los emprendimientos en temas creativos y culturales, para unirlos a nuestra sociedad moderna.

Los jóvenes del departamento estamos ad portas de un cambio generacional que nos hará los nuevos habitantes tomadores de decisiones en el departamento. Nosotros somos guajiros y esta tierra nos llama con amor de madre a quererla, valorarla y dar lo mejor de nosotros por ella. Se gesta Somos+ en Fonseca, el centro del desarrollo de los pueblos del departamento de La Guajira, pero la invitación y el llamado de esta opinión es a convertirse en un mensaje de esperanza, que llegue a los más escondidos lugares de los 15 municipios de La Guajira y sea una muestra de que es posible reunirse alrededor de una idea: que existan nuevos liderazgos, nuevos centros de pensamiento, nuevos espacios de conexión y redes profesionales, con la capacidad de jalonar el desarrollo económico del territorio de La Guajira.

En cada municipio puede existir un nuevo Somos+, o colocar el nombre que se quiera, la invitación es a pensarnos el desarrollo de nuestro departamento, es generar nuevas ideas, producir conocimiento útil para la sociedad, pensamiento que fortalezca la toma de decisiones alrededor de los temas fundamentales de desarrollo local en este momento. Será un error de orden mayor irnos y dejar nuestro territorio a la merced de las aves de rapiña que nos han condenado a la desesperanza y la pobreza.

