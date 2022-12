No lo extraña ni un poquito: Carolina Cruz confesó que jamás volverá con Lincoln palenque

Aunque la presentadora de Caracol aseguró que intentaron arreglar las cosas, ahora no lo quiere en su vida y seguramente es porque ya tiene un nuevo amor

.Publicidad.

Parece que la presentadora de Caracol se ha convertido en el foco de los medios y en una de las figuras públicas con una vida privada muy interesante para todos. Hace apenas unos días se popularizaron varios fragmentos de una entrevista que tuvo Carolina Cruz con Eva Rey, los cuales causaron mucho revuelo por las confesiones que hizo. Una de las que más sorprendió a todos fue aquella en la que de forma indirecta da a entender que ya tiene una nueva pareja.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝐂𝐚𝐫𝐨𝐥𝐢𝐧𝐚 𝑪𝒓𝒖𝒛 ᴏsᴏʀɪᴏ (@carolinacruzosorio)

-Publicidad.-

Ahora quien se tomó el tiempo de entrevista a Carolina Cruz fue la revista 15 minutos, donde ciertamente la presentadora de Bogotá sacó a la luz datos jamás contados de su vida. Allí, la mujer que trabaja actualmente para Caracol, confesó que antes de que todo se acabará, ella y Lincoln Palomeque intentaron arreglar las cosas. Finalmente y pese al intento de salvar la relación que tenían, no funcionó y ambos decidieron dejar las cosas así.

|Le puede interesar Sigue siendo el sueño de todos: la sexy fotografía que demuestra que a Sofía Vergara no le pasan los años

Publicidad.

Además de ello, la mujer reafirmó algo que ya había dicho en su momento en la entrevista de Desnúdate con Eva, en el cual aseguraba que no volvería con Lincoln Palomeque. Tal parece que la mujer ya no concibe volver de ninguna manera con el padre de sus hijos y seguramente esto tendría que ver con la posibilidad de que Carolina Cruz tenga una nueva pareja. Hasta el momento la presentadora de Caracol no ha enseñado su nueva pareja aunque ya se especula que sería un empresario.

Vea también: