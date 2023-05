No le paga ni el mínimo: la tacañería de la viuda de Martín Elías con su empleada de servicio

.Publicidad.

Hace algunos días, Dayana Jaimes, la viuda de Martín Elías, se volvió tendencia en redes sociales al revelar, por error, el salario que le paga a la persona que la ayuda con los quehaceres del hogar. Todo inició cuando se confundió en una transacción bancaria, que estaba segura había realizado a la empleada. Para su sorpresa, resultó que el dinero había llegado a otra persona, a un conductor, por lo que en un video dejó ver su molestia ya que el sujeto no le había devuelto el dinero. "Sin darme cuenta le iba a transferir lo que le corresponde del trabajo de la quincena a mi empleada y se lo transferí a él. Me da rabia porque es un dinero que no trabajó, que no se ganó" fueron sus palabras.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue el monto que la viuda de Martín Elías le había transferido al conductor. Según se vio en la publicación, el monto de la quincena de su empleada ascendía a los 400 mil pesos, por lo que mensualmente la persona que la ayuda en la casa se estaría ganando 800 mil pesos. Los comentarios a Dayana Jaimes no se hicieron esperar, ya que para muchos de sus seguidores el sueldo que le paga a la empleada es poco.

"¿Como que 400 de su quincena? ¿Eso es lo que le paga a su empleada?", "Ella habla de robo y ¿lo que le paga a la empleada como se llama?" o "La denuncia la debe hacer la empleada por ese pago tan miserable", fueron algunos de los comentarios que recibió la viuda de Martín Elías, quien creyéndose 'victima' resultó ser 'victimaria'. Hay que recordar que el salario mínimo en Colombia para el 2023 quedó fijado en $1'160.000 mas el auxilio de transporte de $140.606. La empleada de la mujer se estaría ganando 400 mil pesos menos.