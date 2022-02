¡No le duró nada la tusa! Este es el clavo con el que Epa se sacó del corazón a Diana Celis

En una publicación en redes sociales, la influencer reveló fotos de su nueva novia. Algunos dicen que no está a la altura de su ex. Vea aquí las fotos

Así como Jesús, que al tercer día resucitó entre los muertos, Epa Colombia lo hizo ayer luego de tres días de haber hecho público su doloroso duelo por la ruptura con su novia y futbolista Diana Celis.

Muchos quedaron asombrados por lo poco que le duró la tusa a la influencer, pues una persona cercana a ella que se hace llamar la Barbie filtró una foto de Epa, un tanto borrosa, con su nuevo amor.

Cuando Epa Colombia publicó la noticia de la ruptura con Celis había dicho: “Quise tomar una decisión para mi vida y espero que la respetes, yo decidí quedarme sola. No quiero engañarme, engañar a otras personas, quiero darme el tiempo de estar sola”. Pero parece que en realidad no quería soledad, pues solo tres días después hizo público que tiene un nuevo amor.

Luego de la insistencia de los seguidores, la mujer mostró una foto de quien al parecer es la nueva pareja de Epa Colombia, según reveló el portal ‘Rechismes’. Se llama Karol Samantha, y según la Barbie, no da la talla.

De hecho, la Barbie le jaló las orejas a la vendedora de keratinas por su cambio de pareja: “Maldita, cambiaste a Diana por esa otra. Te odio, ya no la das”. Muchos dicen en redes que no le da ni a los tobillos a Celis, que cambió a una buena mujer por alguien de plata, que no tomó una buena decisión.

Ante las acusaciones, la influencer aún no se ha pronunciado.