Sin dejar de expresarle la admiración intelectual que le despierta el presidente, la ex ministra de Cultura Patricia Ariza, en una carta abierta, no dejó de lanzar pullas a Gustavo Petro. La consagrada artista fue uno de los primeros nombramientos que hizo el actual presidente una vez salió elegida. Creadora, junto a su primer esposo Santiago García, del mítico teatro la Candelaria, sobreviviente de la UP, es una dramaturga a la que no le ha dado miedo el compromiso político.

En la sentida carta se refiera a Petro como un hombre triste, con el que tuvo muy poca comunicación. Patricia Ariza, una vez salió del ministerio regresó a su primer amor, el teatro. Este 8 de marzo, en pleno día de la mujer, con el performance No estoy sola, dedicada a las lideresas que han sido asesinadas en el país sorprendió con un lleno apoteósico en el Teatro la Candelaria.

La entrada para ver a Ariza es de 10 mil pesos. Además de este 8 de marzo el unipersonal se mostrará los días 19, 20 y 21 de marzo en el lugar que ella supo convertir en uno de los focos de la vanguardia teatral en la capital.

