No es pasar la página, es empezar cuaderno nuevo

El cambio es inminente. El país no volverá a caer en la manipulación mediática y no habrá otro Duque; la gente no va a votar por 'el que diga' un expresidente

Por: Fernando fontalvo patiño |

abril 05, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

.Publicidad.

Hace poco me encontraba haciendo una fila para hacer un pago en una entidad bancaria y por cosas de la providencia divina, me encontré con un gran amigo al que hace mucho tiempo no veía y con el cual compartía muchas cosas, excepto que sus posiciones políticas son tradicionales con fuerte arraigo uribista; fue en lo único que nunca nos pusimos de acuerdo.

Para mi sorpresa ese día le hice una pregunta que su respuesta me dejó atónito. Le dije: “¿cómo ves el tema de la presidencia?, ¿quién crees que será el presidente?”. A lo que él respondió sin titubear: “el cambio es inminente, Petro será el presidente”.

-Publicidad.-

Esta respuesta más que causarme asombro, me confirmó lo que vemos en las calles: el fervor de la gente. Una nueva historia está por empezar a escribirse en nuestro país; un país que ha sido tan sufrido y que como dice el cantante Residente: “un pueblo sin piernas pero que aún camina”.

Ya se dio el primer paso y los colombianos y colombianas debemos dimensionar la magnitud de lo logrado recientemente; una bancada en el Congreso de la República que defenderá los intereses de las mayorías que vivimos en este país y que hemos sido excluidos.

Publicidad.

Pero la historia se escribe con esfuerzo y con determinación, por eso debemos impedir cualquier maniobra perversa de aquellos que no desean irse del poder y que vienen utilizando las mismas estrategias del 2018; una estrategia que ya los colombianos se saben de memoria.

Una estrategia basada en el miedo, que lo único que busca es paralizarnos y dejar las cosas como están. Una estrategia basada en encuestas amañadas donde 'inflan' un personaje que nadie conoce y que nunca se le ha escuchado una sola propuesta de cambio, pero que lo único que va lograr es seguir hundiendo el país en la pobreza, perpetuando la guerra, donde la cifras de jóvenes inocentes asesinados puede pasar de 6402, donde no existan garantías de derechos y donde la vida no siga siendo dignificada, donde seguirá habiendo concentración del poder y donde los jóvenes no tengan posibilidades de realizar sus sueños.

Pero eso debe quedar en el pasado y como me dijo mi amigo: “el cambio es inminente”. Es que quien más crece aún en sus encuestas es Petro y que tiene la posibilidad de ganar en primera vuelta, sí, todavía falta, pero si logramos liberar del miedo a algún familiar o amigo y logramos que vote por un programa de gobierno progresista, estamos a punto de hacer historia en el mes de mayo.

Mi corazonada me dice que el país no volverá a caer en la manipulación mediática y que no habrá otro Duque; que la gente no va a votar por el que diga determinado expresidente, pero para eso debemos llevar las buenas nuevas en todas las calles, en cada barrio, en las veredas, en las reuniones familiares, con amigos, etc.

Por su parte Gustavo Petro seguirá llenado las plazas, y hablando de la política del amor, hablando de un futuro mejor, hablando de una mejor nación. El cambio viene, es inminente.