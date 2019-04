“No, Balvin, no hagas una colaboración con un maltratador de mujeres”

J Balvin es amado y adorado en Colombia, pero también alrededor del mundo. Se ha robado el corazón de todos en colaboraciones con Bad Bunny, Rosalía y Ozuna. El problema se presentó cuando el artista pareció anunciar que haría una colaboración con Chris Brown, pues todos los fans no dudaron ni dos segundos en recordarle que Brown es un maltratador y que tuvo que pagar 5 años de cárcel por ese hecho. Además, también acusado varias veces más por lo mismo.

“Ay Balvin yo te quiero, pero no deberías hacer nada con un man que le dio una paliza a una mujer hasta hincharle la cara, yo sé que tal vez no puedo entender todos los millones implicados en esta colaboración… Una canción tuya que no perriaré”

“Yei, pero Chris Brown es un golpeador de mujeres. ¿Cómo nos haces esto?”

Fueron algunos de los comentarios. Ahora queda esperar qué sucederá y si el artista tomará la decisión de hacer la colaboración.-