Premiado en Nueva York el escritor colombiano Jaime Manrique

Jaime Manrique, escritor y poeta colombiano residente en Nueva York, recibió el prestigioso premio BILL WHITEHEAD AWARD FOR LIFETIME ACHIEVEMENT, otorgado por la editorial The Publishing Triangle. Este premio, otorgado desde 1989, y que honra a escritores gay, tiene una gran importancia en todos los círculos literarios norteamericanos. El premio se entregó en The New School in Manhattan.

Jaime, cuya carrera como novelista y poeta empezó desde la década del 70 en Colombia, continúa su prolífica producción en los Estados Unidos. Jaime escribe en inglés y español y sus novelas han sido traducidas en quince idiomas. Su última novela COMO ESTA TARDE PARA SIEMPRE, publicada por PLANETA en el 2018, ya está disponible en el mercado inglés y el New York Times la consideró como uno de los mejores libros escritos por un actor latinoamericano en este año. Manrique ha escrito seis novelas ( Colombian Gold, Latin Moon in Manhattan, Twilight at the Equator, Our Lives Are the Rivers, Cervantes Street, Como esta tarde para siempre) y varios libros de poesía. Su trabajo como traductor es profundamente valorado. Jaime ha traducido a famosas poetas norteamericanas: Emily Dickinson, Sylvia Plath y Elizabeth Bishop brillan hermosamente en sus trabajos de traducción. Jaime, escritor, poeta, traductor, ensayista y maestro infatigable continúa enseñando y escribiendo. Manrique está finalizando su última novela: EL GALLO DE ARACATACA, y como profesor distinguido del City College de Nueva York, inspira semanalmente a sus estudiantes.

Este merecido premio honra a un escritor que nunca se ha cansado de escribir.