Por qué Porvenir puede no pensionarlo ni devolverle el saldo

Por: Diego Acosta |

agosto 01, 2023

He cumplido 62 años, por circunstancias de la vida he estado fuera del país por varios años, por este motivo para pensión tengo cotizadas 860 semanas y un ahorro incluyendo el bono pensional ya abonado a la cuenta de ahorro de 425 millones.

Supuestamente, una persona se podría pensionar cumpliendo los requisitos, que son cumplir con 1150 semanas y tener la edad señalada. En mi caso, por tener 860 semanas no debería tener derecho a pensión y deberían devolverme el saldo de mis ahorros con las respectivas utilidades.

Pero el fondo Porvenir, por tener ese monto sí me puedo pensionar, pero lo curioso es que la suma que me ofrecen es de 1.500.000, cantidad que en el momento que la acepte, mi nivel de vida se va a ver infinitamente deteriorado ya que pago arriendo, tengo 2 hijos (uno en universidad y una niña en primaria) alimentación, vestido, servicios, transporte, etc., gastos, la manutención de mi familia está bajo mí responsabilidad que he podido ir pagando porque mis ingresos en mis empleos han sido relativamente suficientes para esto.

Les solicito la devolución de mi ahorro ya que cotizando con diferentes bancos solamente con tener ese dinero en un CDT me daría un ingreso promedio entre 4 y 5 millones de pesos mensuales, suma con la que yo podría seguir manteniendo mi familia, conservando más o menos nuestro nivel de vida, pero ellos dicen que no, que no es posible, que es un derecho al que no puedo renunciar (!)

Un derecho que si acepto me va a perjudicar a mí y mi familia en vez de ser un beneficio.

Porvenir conseguirá utilidades sobre este dinero que seguramente estará al rededor de los 5 millones mensuales y sé que es así porque en los últimos 5 meses han conseguido 25 millones en mi cuenta.

A mí me darían de esos 5.000.000 solamente 1.500.000 y ellos fácilmente se quedan aumentando ese capital, que se queda para ellos.

Esto me parece que no es justo y atenta contra mi familia.

Puse una petición de derecho, una tutela y una apelación de tutela y todas han sido negadas.

Si no cumplo con una de las condiciones para poderse pensionar, deberían devolverme mis ahorros.

¡No es justo!