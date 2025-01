Netflix destruyó Villa de Leyva con la grabación de 'Cien años de soledad'

Por: Encarnación Casas |

enero 16, 2025

A nombre de una grabación, las compañías Netflix/Dynamo, han profanado un Monumento Nacional como es Villa de Leyva, que fue declarada como tal en 1954 bajo el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla.

Dichas compañías se han tomado como sede la Real Fábrica de Licores, y han dejado en peligro de caerse de la fachada el escudo de la misma, que data del siglo XVII, al remover los postes que sostenían una viga podrida en su sitio.

Además de eso, han convertido una de las calles más emblemáticas de Villa de Leyva, la Calle del Silencio, justo junto al parque que honra a nuestro héroe Antonio Ricaurte, en un verdadero gueto, ensuciando las fachadas con pintura negra para darles la apariencia de envejecimiento y abandono.

Fuera de eso, están causando una molestia increíble a todos los comerciantes del área y a los habitantes, al no solo pintar las fachadas y más que pintarlas mancharlas y embadurnarlas, sino que además están cruzando cables de electricidad muy gruesos por las fachadas, quitando las farolas de las casas, y añadiendo unas luces que enceguecen.

Villa de Leyva no tiene que ver nada que ver con Aracataca ni con ninguno de los lugares que se mencionan en la novela de GGM, Netflix/Dynamo bien podría haber construido unas fachadas en el mismo sitio donde construyeron fachadas para otras de sus filmaciones. Todas estas alteraciones eran completamente innecesarias, y las iniciaron con un mes de anticipación a la filmación dando esta apariencia de descuido, abandono y pobreza a la Calle del Silencio durante la época de Navidad y Año Nuevo, tanto así que algunos turistas no se atrevían a circular por esta calle por considerarla peligrosa.

Resulta absolutamente absurdo que las autoridades encargadas de velar por este Monumento Nacional hayan sido las mismas que hayan dado permiso para su profanación.

Mientras tanto, en otro sector del Centro Histórico, un techo de una casa aledaña a la plaza principal, del cual ya se ha caído parte, y que necesita ser arreglado cuanto antes, no recibe permiso del Ministerio de Culturas para que se lleve a cabo dicho arreglo, dejando a los transeúntes en peligro de que el resto del techo se les caiga encima.

Además de lo anterior, cuando pasen los créditos de la película, “filmada en Villa de Leyva”, la imagen de Villa De Leyva quedará por el piso, ya que parece un pueblo abandonado, sucio y peligroso.

Hasta ahora no se han escuchado voces de indignación de ninguna de las partes afectadas, solo de algunos comerciantes que se quejan a puerta cerrada por las pérdidas que han sufrido sus negocios.

El Ministerio de Culturas o cualesquier autoridades responsables deberían estar avergonzados de haber dado permiso a las compañías Netflix/Dynamo para la profanación que están cometiendo contra Villa de Leyva, Monumento Nacional, para la filmación de su serie “Cien años de soledad”, que nada tiene que ver con Villa de Leyva

Las autoridades actuaron de una manera absolutamente irresponsable y ni siquiera consultaron a los habitantes si estaban de acuerdo con todas estas incomodidades, trastornos de sus vidas diarias, ocupación de las calles, restricciones de circulación por las mismas e instalación de gruesos cables eléctricos por las fachadas de las casas, los cuales podrían representar un peligro potencial para las edificaciones.

Además, cuando se circula por la Calle del Silencio, hay trabajadores que siguen embadurnando las paredes con alguna sustancia que esparcen por todo el aire que no debe ser muy beneficiosa para los pulmones de las personas que circulan por allí. No hay en absoluto ningún control a lo que están haciendo, incluso están desmontando importantes señales turísticas en el Parque Ricaurte y han montado en una pared aledaña un gran letrero en madera con una cita de Cien años de soledad, que a los comerciantes locales no se les permitiría colocar por el tamaño, pero parece que Netflix/Dynamo tienen autorización para romper todas las reglas.

Esta producción de Netflix/Dynamo en Villa de Leyva ha resultado ser un insulto para todos los villaleyvanos, un atentado contra su dignidad, y una profanación de un Monumento Nacional.

¡Qué vergüenza de compañías Netflix y Dynamo!, dispuestas a atentar contra un Monumento Nacional para mostrar unas falsas imágenes en su película de la obra de García Márquez de sitios donde no transcurre su novela.

Como habitante de Villa de Leyva, rechazo y deploro esta profanación de nuestro amado terruño y su legado a favor de una compañía comercial que solo dejará por el piso el nombre a Villa de Leyva.

