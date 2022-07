.Publicidad.

En todo un debate se convirtió el tema del impuesto a las bebidas azucaradas en Blu Radio, después de que la ministra de salud designada por Gustavo Petro, Carolina Corcho, asegurara que a estos productos se les podría poner un arancel. Desde la emisora, el periodista Néstor Morales puso el grito en el cielo, y criticó las declaraciones de la ministra.

En su espacio, Mañanas Blu, Morales aseguró que no entiende por qué van a grabar esos productos con un tributo, si también hacen parte de la canasta familiar, y se fue en contra de lo que protestaron hace un año por la reforma tributaria que ponía impuestos a los productos de la canasta básica, por no hacer lo mismo con el impuesto a las gaseosas.

"Quiero saber ¿Qué van a hacer? ¿Dónde se van a meter? Ya sé que no aparecen por aquí los que hace un año exactamente estaban criticando el IVA a los productos básicos de la canasta familiar, como si el salchichón ultraprocesado, como si las papitas fritas, como si la gaseosa, no hicieran parte de la canasta familiar. No aparecen, no. Bien” mencionó el comunicador.

A dichas declaraciones, miles de usuarios hicieron ver su inconformismo, y lanzaron críticas a Néstor Morales por, según ellos, opinar desde una posición de comodidad y alejado de la realidad del país. Además le sacaron en cara el hecho de que cuando Carrasquilla quería ponerle impuestos a todo, se quedó callado. Pero ahora, sale a pelear por el arancel a las bebidas azucaradas. Y también varios oyentes aseguraron que lo único que quiere el comunicador es salvaguardar el negocio de sus jefes.

Mano, desde mañana le voy a echar Coca Cola al cereal.

Gracias Nestor Morales. — John Carrillo (@John_CarrM) July 19, 2022

Hoy en blue radio, Paola ochoa y Néstor Morales dicen en un total acto de ignorancia que el impuesto a las gaseosas va afectar a los pobres porque los mismos desayunan con gaseosa.

Que desconexión con la realidad, porque tal situación sólo se da cuando uno está enguayabado — Cristian Ávila (@Notuitea_) July 19, 2022

Noto a Néstor Morales asustado con el tema de las gaseosas y las bebidas azucaradas. Cuento le tocará a el de esa tajada?? — Capitán Planeta (@lufatico369) July 19, 2022

Todas las emisoras estan hablando del impuesto a bebidas azucaradas. Bien que se discuta. Pero que hipocresía la de Paola Ochoa ,Nestor Morales ,Gurisatti , disque defendiendo "el bolsillo de los pobres". Lo que les interesa es el negocio de sus patrones.

Sean honestos una vez. — Cesarlámbo (@Sepulturero10) July 19, 2022

Preocupado Nestor Morales "por los menos favorecidos"y la "afectación" a sus bolsillos con los impuestos a bebidas azucaradas (semejante veneno)

Confiese que lo que le preocupa, es cuidarle el negocio a su jefe, por que cuando suben peajes, transporte, gasolina, etc🤫calladito — LoreMezza (@lore_mezza) July 19, 2022

