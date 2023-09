Néstor Lorenzo se confiesa sobre Falcao y cuenta por qué está triste con la convocatoria

.Publicidad.

Hace algunos días, Néstor Lorenzo dio a conocer la convocatoria de la selección Colombia con la sorpresa de que Radamel Falcao García, el delantero que había estado en los últimos llamados, no iba a hacer parte de los 26 jugadores que debutarán frente a Venezuela. La ausencia del tigre parece obvia, por su falta de regularidad; pero aun cuando no está en un buen momento, su nombre alcanzó a sonar para hacer parte del equipo.

📝 Ellos son los convocados por Néstor Lorenzo para la doble fecha de Clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA 2026.#TodosSomosColombia🇨🇴 pic.twitter.com/WOhrbJTVFS — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) August 31, 2023

Después de conocer la lista, varios periodistas se hicieron la pregunta sobre por qué Radamel Falcao fue ignorado para el inicio de las eliminatorias, y la duda duró hasta hace poco, después de que el mismo Néstor Lorenzo confirmara por qué el 9 de la selección no fue convocado para las dos primeras fechas rumbo a Canadá, EEUU y México 2026.

¿Por qué Néstor Lorenzo no metió a Falcao en la convocatoria de la selección Colombia?

La principal razón por la que el técnico argentino no convocó a Falcao fue por su irregular presente. El tigre ha jugado pocos partidos desde que inició la temporada, por lo que, comparado con otros delanteros como Jhon Córdoba y Mateo Cassierra, está en un nivel muy bajo. "Hay gente como Córdoba y como Cassierra, que están pidiendo pista y lo justo es que los veamos." confesó Lorenzo.

Aun así, el DT no ocultó su tristeza por la decisión, pues según él, Falcao ha sido un jugador importantísimo para la tricolor y siempre merece estar convocado. "Me dolió muchísimo que Falcao no esté acá, pero está compitiendo muy poco y lo hablamos, pero Falcao es un hombre de selección siempre. A esos jugadores la selección no los deja a ellos, ellos dejan a la selección, no sé cómo explicarlo.” confesó.

Hay que recordar que el primer partido de la selección será contra Venezuela, este 7 de septiembre, y el segundo contra Chile, el 12. Para estos compromisos Lorenzo llamó a atacantes de lujo, siendo Jhon Córdoba el más relevante, pues en la pasada temporada alcanzó la interesante cifra de 21 goles.