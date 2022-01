¿Nazis? El error por el que están sacrificando en redes a RCN

En el estreno de la nueva temporada del Factor X presentaron una nueva sección llamada "campos de concentración". En redes no los perdonan

Ayer se estrenó la nueva temporada del famoso concurso Factor X y en el noticiero de las 7 de la noche de RCN aprovecharon para hacerse autobombo. Lo que no tuvieron en cuenta fue el desafortunado nombre que, según el canal, usó el periodista para referirse a una de las secciones nuevas del programa: los "Campos de concentración". En redes no les perdonaron el error y no los bajan de ignorantes.

Alguien propuso ponerle "Campos de concentración" a un bloque del programa, muchos lo debieron haber revisado y discutido, y alguien finalmente lo aprobó, pero nadie, absolutamente nadie en el Factor X, se leyó alguna vez un libro de historia pic.twitter.com/ydnKA4VX8K — Alejandro Pino Calad (@PinoCalad) January 30, 2022

En redes, la cuenta del noticiero del canal salió a responder hoy diciendo que había sido un error involuntario por el que se disculparon.

Lamentamos profundamente el error cometido por un periodista al confundir el nombre de la sección de #FactorX campos de entrenamiento con el de campos de concentración. Este error involuntario apela a uno de los más horrendos episodios de la humanidad, que por supuesto repudiamos — Noticias RCN (@NoticiasRCN) January 30, 2022

Estas fueron algunas de las reacciones:

El factor X ahora será el Factor SS. pic.twitter.com/WGP53lWHLd — Bola (@laboladepelo) January 30, 2022

Los jurados del Factor X: pic.twitter.com/uUTxyuKAdU — DIEGO ᑕEᗷOᒪᒪᗩ ® (@CebollaDiego) January 30, 2022

Factor X: Edición Auschwitz pic.twitter.com/DGLJd9gEec — Sir WereDrunk (@TheWereDrunk) January 30, 2022

