Nadie quiere a Nacional: el desprecio de Hernán Crespo al verde de la montaña

De Nacional sólo quedan escombros. Desde que en el 2016 salió Reinaldo Rueda del equipo todo ha sido desorganización, improvisación y derrotas. Desde el 2017 el Nacional no clasifica a segunda ronda de Libertadores y a veces, como podría suceder en este 2022, ni siquiera le alcanza para llegar a fase de grupos. Los malos resultados sacaron al joven técnico Alejandro Restrepo y, al parecer, el reemplazo no sería Hernán Crespo como se había dicho en un principio. El cotizado campeón de la Copa Sudamericana 2020 no tuvo un buen paso por el Sao Paulo brasilero, sin embargo consideraría un retroceso en su carrera dirigir en Colombia.

La noticia la difundió el periodista argentino Cesar Luis Merlo:

🚨Hernán Crespo rechazó la propuesta y no será el entrenador de Atlético Nacional.

*️⃣La decisión ya fue comunicada al club. pic.twitter.com/gwHqANm2UY — César Luis Merlo (@CLMerlo) March 2, 2022

Ahora suena el fracasado técnico uruguayo Diego Arias, quien tuvo un paso lamentable en el Deportivo Cali y un miembro del cuerpo técnico de Queiroz en Egipto cuyo nombre aún no ha sido revelado.

