El jurado de Yo me llamo que está quebrado; fue víctima de millonaria estafa

.Publicidad.

Yo me llamo se ha convertido en unos de los realities más populares de Caracol Televisión. Este programa, nos ha mostrado en múltiples ocasiones a imitadores de gran talla triunfar. Por varios años, el reality ha conseguido posicionarse como uno de los favoritos de los televidentes del canal. Eso sí, ha sufrido bastantes cambios con el paso de los años. Un claro ejemplo de esto han sido los diferentes jurados que han pasado por el reality. De la primera camada que hubo, solo se mantiene actualmente Amparo Grisales, a quien le va muy bien. Sin embargo, un jurado de Yo me llamo de aquel entonces, no pasa un buen momento. Se trata de Jairo Martínez.

Jairo Martínez, el jurado de Yo me llamo que está pasando por un mal momento

Durante su paso por el programa, Jairo Martínez se mostró como una figura impecable y muy querido por el público. Sin embargo, con el tiempo, el cartagenero abandonó el programa y dejó de ser jurado de Yo me llamo. De hecho, el hombre estuvo hace poco en entrevista con el programa Lo sé todo. Allí, reveló la terrible situación que está viviendo a raíz de varios hechos. Según aseguró el cartagenero, actualmente está quebrado y embargado. La crisis que está viviendo actualmente se debería a una estafa de la cual fue víctima con una criptomoneda, donde perdió 600 millones de pesos.

..Publicidad..

|Le puede interesar La historia de amor de Laura de León, protagonista de Rojo Carmesí; se casó con famoso presentador

...Publicidad...

Sin embargo, esta no sería la única situación complicada por la que estaría pasando Jairo Martínez. Además, aseguró que un gerente de Telecaribe, donde trabaja, le bajó el sueldo a la mitad de lo que recibía. Pero esto no es todo, el ex jurado de Yo me llamo también aseguró tener un fuerte problema con la empresa de energía del lugar en el que vive. Al parecer, las tarifas que le estarían cobrando serían sumamente elevadas, teniendo en cuenta el consumo. El hombre también comentó que no pensó que retirarse en Colombia, le iba a costar lo que le está costando hoy en día.

....Publicidad....

Vea también: