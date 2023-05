Para nadie es un secreto que Win Sports es de los canales más resistidos por los fanáticos del fútbol colombiano. Desde que inició el cobro de la suscripción para ver los partidos, mensajes como "lo pagará su madre" se hicieron insignia en redes sociales; y con el tiempo, cualquier error del canal es un motivo para que las burlas o las criticas inunden Twitter. Ahora bien, existen personajes que no solo se conforman con las burlas, sino que hacen lo imposible para que el canal quede mal, como pasó en las ultimas horas en donde apareció un montaje que tenía como protagonistas a los periodistas del medio.

Y es que una imagen empezó a rondar en las redes sociales, en la cual se veían a Javier Fernández Franco, Campo Elías Terán Jr y Laura Bernal ¿Lo extraño? En la pantalla que se encontraba a las espaldas de los periodistas, se veía una imagen de dos mujeres en una pose bastante explicita. Los comentarios hacia la fotografía no se hicieron esperar; y muchos, creyendo que el error había sido real, no solamente le dieron duro a los periodistas, sino también a Win Sports.

