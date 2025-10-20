La historia de narcos detrás del supuesto pescador que murió en el ataque de EEUU a la lancha en el Caribe

Aunque el Presidente salió a defender a la víctima Alejandro Andrés Carranza tenía 3 procesos con la justicia incluido la venta ilegal de 264 armas a los Pachencas

La denuncia del presidente Gustavo Petro en el sentido de que una de las víctimas de los bombardeos militares de Estados Unidos en el Caribe es un humilde pescador y no un narcotraficante, fue uno de los detonantes de la nueva crisis que estalló entre Bogotá y ó en Washington.

El nombre de la víctima es Alejandro Andrés Carranza Medina. “Estados Unidos -escribió el mandatario en su trino- ha invadido el territorio nacional con un misil disparado para matar a un pescador humilde, ha destruido su familia, sus hijos. Esta es la patria de Bolívar y están asesinando sus hijos. Estados Unidos ofendió el territorio nacional de Colombia y asesinó a un colombiano trabajador honesto. ¡Que se levante la espada de Bolívar!”.

Un expediente judicial abierto en 2016 se refiere a Carranza en términos muy distintos. Lo presenta como un hombre capturado al lado a cinco miembros activos de la Policía Nacional por la venta ilegal de 264 armas de fuego a la banda criminal de los Pachencas, de acuerdo con un informe difundido por el espacio de televisión Noticias RCN.

En aquella misma época el periódico El Heraldo de Barranquilla informó que Carranza rindió declaración juramentada ante la Fiscalía dentro de un sumario en el que, además de su nombre de pila, se le asignaba el alias de ‘Coroncoro’.

La imputación que le fue hecha entonces le atribuía haber acompañado a un efectivo de la policía a asacar el arsenal de un armarillo de un cuartel de Santa Marta para llevarlo subrepticiamente a sus compradores. Aunque los policías negaron su responsabilidad, Carranza admitió la suya.

De acuerdo con los registros de la Rama Judicial el pescador, como lo identifica Petro, tenía tres procesos pendientes por nexos con presuntos grupos de narcotraficantes y bandas organizadas.

Los Pachencas, su posible organización de origen es uno de los grupos que ha aplicado para acogerse a los beneficios de la paz total, por lo cual sería previsible que en los filtros impuestos por la Dirección Nacional de Inteligencia le hubiera informado al gobierno sobre los antecedentes de sus miembros.

Los posibles antecedentes de Carranza no justificaría el ataque contra la embarcación en la que navegaba en mar jurisdiccional colombiana, calificada por el gobierno y por expertos como una “ejecución extrajudicial”, pero sí le da un matiz distinto al de la mirada presidencial.

El secretario de guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, rechazó las denuncias de Petro y dijo que la lancha era utilizada por el ELN para el trasiego de cocaína bajo la protección del “cartel de los soles”, como Washington denomina al régimen de Nicolás Maduro a Washington.

Petro no aludió al posible pasado de Carranza con Los Pachencas, pero sí descartó vinculados del hombre muerto en el ataque con la guerrilla: “No era del ELN, era de una familia humilde, amante del mar y de ahí extraía sus alimentos”, insistió. Y conminó a Hegseth a responder: “¿Qué le dice usted a esa familia?, explíqueme por qué usted ayudó a asesinar a un humilde pescador de Santa Marta, la tierra donde murió Bolívar y, de la que dicen, es el corazón del mundo. ¿Qué le dice usted a la familia del pescador Alejandro Carranza? Era un ser humano humilde”.

La Cancillería colombiana se unió a los reclamos presidenciales y juzgó las acciones y reacciones de Washington, que además llamó a Petro “líder del narcotráfico” como “amenaza directa contra la soberanía nacional hecha por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, emitida por la Casa Blanca, en la que acusa sin fundamento alguno al presidente colombiano”.

Se trata, dio la Cancillería, de “un acto de la mayor gravedad y van en contra de la dignidad del presidente de los colombianos, quien ha liderado y combatido de manera incansable el narcotráfico en nuestro país, logrando, en sus años de gobierno, las mayores incautaciones de drogas ilícitas jamás logradas en la historia reciente, además de impulsar una lucha orientada a erradicar de manera integral el flagelo de la droga en toda la región”.

El secretario de guerra rechazó las réplicas y comparó a los carteles de narcotraficantes objeto del despliegue militar de su país en aguas del Caribe con el que llamó “un Al Qaeda del hemisferio occidental”, que utiliza la violencia, el asesinato y el terrorismo para imponer su voluntad, amenazar nuestra seguridad nacional y envenenar a nuestro pueblo.

No se avizora por ahora una solución diplomática a la crisis.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.