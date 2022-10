Por: Álvaro de Jesús Forero Salazar |

octubre 11, 2022

Los motociclistas protestarán nuevamente, por el alto costo en el SOAT y la Tecno mecánica, entre otras necesidades más, como el abuso de las autoridades de tránsito y la retención en muchos casos arbitraria de sus vehículos, con los altos costos que representa grúa y patios.

El, o los problemas de los motociclistas, vienen en cascada desde que tengo memoria. Es decir, desde que los motociclistas pasaron de ser una élite de unos pocos que tenían acceso a estas máquinas, y se comenzó a masificar como transporte público. Yo fui uno de ellos por cerca de 20 años, era mi herramienta de trabajo. Viajaba por todo el país en moto, comercializando repuestos para maquinaria agrícola.

Desde entonces participé en varias manifestaciones, por las restricciones al parrillero, el pago de peajes y multas por usar casco, puesto que, con esto pretendieron disminuir el sicariato; cosa que no lograron, más, que aplicar a los motociclistas incomodas restricciones y persecución de parte de la policía.

Por ejemplo: Las costosas tarifas del SOAT, radican en la alta accidentalidad, por el abuso de las normas de tránsito, y la intemperancia de muchos conductores de vehículos. Si tomamos en cuenta que, accidente de moto, equivale indefectiblemente a uno o dos heridos como menos, si no, muertos.

Las aseguradoras tienen sobre costos versus recaudo de las pólizas, pero, en lugar de mantener unas tarifas accesibles a la economía de los moteros, las hacen inalcanzables, teniendo como resultado, la evasión del pago de este rubro, es decir, miles de motos circulan sin SOAT. Y como consecuencia, y por ser accidente de tránsito, la atención de los heridos, termina recargada a una de las partes cuando las dos deberían tener su seguro en regla. Esto incrementa el hueco fiscal de las aseguradoras.

Entonces preguntémonos: Qué es mejor, ¿un SOAT alto -prácticamente como un castigo a la taza de accidentalidad- y que evitan pagar muchos? O una tarifa accesible que no tengan justificación para evadirlo, alcanzando la cobertura total de las motos; y, ser más estrictos en controles y sanciones para quienes no tengan al día su seguro, diferente, si se ven o no, involucrados en un accidente.

Tengamos presente, que diferente de lo que quieren vender algunos sectores de la información, a la ciudadanía que navega en las redes y no se informa de buena fuente, o consume cadenas de WhatsApp sin digerir su contenido; los moteros no protestarán contra el nuevo gobierno, y menos, por 200 pesos en la gasolina. Porque, sus problemas no comenzaron hace dos meses.

Pero si saben bien, que, con el nuevo gobierno, tienen el derecho a la protesta garantizado sin que los muelan a garrote, o los provoquen.

Y que la protesta, es una forma de presionar al nuevo gobierno para que les ponga atención a sus geriátricas necesidades; entre ellas, la normatividad que buscan los motorratones y moto taxistas, como un derecho al trabajo.

No coman cuento. Infórmense bien.