Mota-Engil de Portugal y un consorcio local se pelean el mega contrato para intervenir la llegada del Magdalena al mar

Las empresas Urbacon y Petrolep es la opción colombiana que busca la obra en Bocas de Ceniza, que combina necesidades portuarias, movilidad y turismo

Una licitación por más de $ 380.650 millones de la Alcaldía Distrital de Barranquilla busca definir quién construirá el Tajamar Occidental (Bocas de Cenizas), una obra estratégica para la conexión de Barranquilla con el exterior. En la competencia participan dos candidatos: el Consorcio Tajamar Occidental, vinculado a la portuguesa Mota-Engil, y el Consorcio Tajamar, integrado por dos compañías colombianas.

El proyecto contempla la intervención de una infraestructura clave para la navegación en la desembocadura del río Magdalena. Además de su función portuaria, los planes incluyen un tren turístico hasta la punta de Bocas de Ceniza y una vía de 15 metros de ancho, acondicionada para ciclistas, peatones y vehículos motorizados autorizados.

Mota-Engil, compañía portuguesa con presencia en Colombia, busca sumar esta obra a los contratos que ha obtenido en el Caribe. En Barranquilla, la empresa trabaja en la canalización del arroyo de la calle 85, una de las obras emblemáticas de la administración del alcalde Alejandro Char. Alexandre Bernardo quien se desempeña como presidente en Colombia, es un ingeniero civil e inversionista portugués con una extensa trayectoria en gestión de grandes proyectos de infraestructura, ingeniería y construcción a nivel internacional.

La firma también ha conseguido contratos en Cartagena. Allí participa en la construcción del intercambiador vial de La Carolina y del intercambiador vial de Ternera. Los dos proyectos representan contratos por un valor conjunto aproximado de 185.330 millones de pesos.

Los tajamares originales se construyeron a comienzos del siglo XX para encauzar y estrechar la desembocadura del Magdalena. Al concentrar la corriente, la estructura ayuda a arrastrar sedimentos y a reducir la formación de bancos de arena, lo que facilita el ingreso de embarcaciones de mayor calado al puerto de Barranquilla. La nueva intervención se relaciona con esa función histórica y con el desarrollo de la conexión portuaria de la ciudad.

Crédito: Alcaldía de Barranquilla

El otro proponente es el Consorcio Tajamar, integrado por Urbanismo y Construcciones SAS (Urbacon) con el 90 % y Petrolep Company con el restante 10 %. La barranquillera Urbacon con más de 50 años tiene experiencia en el dragado y mantenimiento del canal para la Corporación Autónoma Regional del Rio Grande de la Magdalena (Cormagdalena). Su representante legal es Luz Stella Torres Caviedes. Según la información disponible, la compañía ha contratado con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la empresa de desarrollo urbano de Barranquilla.

Petrolep Company, por su parte, nació en Barrancabermeja en 1996 prestando apoyo operativo y de servicios a Ecopetrol y contratistas del sector energético. Con el paso de los años diversificó su portafolio hacia la ingeniería civil, ejecutando obras de pavimentación vial, redes de acueducto y alcantarillado, escenarios deportivos e interventorías públicas. Ha desarrollado contratos en Norte de Santander, Antioquia, Bolívar y Cesar. Su representante legal es Luis Eduardo Pacheco Campo. La empresa

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La adjudicación estaba prevista inicialmente para septiembre, pero el proceso solo pudo reanudarse en octubre. La decisión definirá cuál de los dos consorcios ejecutará una obra vinculada tanto a la operación portuaria como a los planes de movilidad y turismo en Bocas de Ceniza. Si resulta adjudicataria, la portuguesa Mota-Engil consolidará su participación en grandes proyectos de infraestructura del Caribe colombiano.

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