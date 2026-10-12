La sacudida en los gremios empresariales que mandan: Bruce Mac Master sale de la Andi y Javier Díaz deja Analdex

La salida de Bruce Mac Master de la presidencia de la Andi ha sido el inicio de un proceso renovación gremial. Después de trece años al frente del gremio, Mac Master decidió dar un paso al costado en medio de tensiones con el gobierno y presiones políticas y empresariales. El cartagenero consolidó a la Andi como el gremio más influyente del país, con incidencia en debates económicos y sociales.

La Junta Directiva conformó un comité especial dedicado exclusivamente a la selección de su sucesor, y está integrado por tres miembros clave: Jaime Murra (Grupo Diana), Joaquín Losada (Grupo Fanalca) y María del Rosario Gómez (vicepresidenta de la Junta de la Andi).

Entre los posibles candidatos mencionados en círculos empresariales figuran María Paula Correa, exjefa de gabinete de Iván Duque; Alberto Samuel Yohai, presidente de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones; Antonio Celia, expresidente de Promigas; y María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia y exministra de Comercio.

Quién es Santiago Pardo que reeemplaza a Díaz después de 29 años

Santiago Pardo,fue vicepresidente de Analdex hace 22 años y ahora reeemplaza Javier Díaz que fue director durante 3 décadas

La salida de Javier Díaz de la presidencia de Analdex marca el cierre de un ciclo. El tolimense estuvo al frente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior desde 1997 y anunció su retiro definitivo para jubilarse tras casi tres décadas de gestión. Su legado incluye la transformación de Analdex en un gremio que representa tanto a exportadores como a importadores y operadores logísticos, además de haber impulsado la creación de instituciones como el Ministerio de Comercio Exterior, Bancóldex y ProColombia.

En su lugar llega Santiago Pardo Salguero, con amplia experiencia en negociaciones comerciales internacionales, a continuar la agenda orientada a la apertura de mercados y consolidar la internacionalización de los productos colombianos.

El economista de Los Andes pasó 11 años de su carrera en Japón. Primero como representante de la Federación de Cafeteros para Asia con sede en Tokio desde desde 2011 hasta 2019 y después como embalador de Colombia en Japón hasta 2022. Antes de la experiencia nipona, Pardo estuvo en las negociaciones de cuatro Tratados de Libre Comercio (TLC) en la época en el mundo entró en una explosión de TLC bilaterales y regionales a principios de este siglo, cuando estos se ampliaron de eliminar aranceles a integrar servicios, inversiones, propiedad intelectual y normativas ambientales. Pardo participó en los de la Unión Europea, Corea del Sur, Turquía y Panamá.

Hizo parte de la terna de candidatos a la gerencia general de la Federación Nacional de Cafeteros, con Germán Bahamón Jaramillo y Sandra Morelli Rico. Bahamón fue elegido por unanimidad el 27 de abril de 2023.

En los últimos años fue director de asuntos públicos de Tetra Pak para el área andina y Centroamérica y desde agosto del año pasado miembro de la junta directiva y director de internacionalización de Invet, laboratorio veterinario y farmacéutico.

Pardo asume la presidencia del gremio del que fue vicepresidente al comienzo de su carrera (2004–2007).

La salida simultánea de Bruce Mac Master y Javier Díaz por razones diferentes, abre un espacio de renovación generacional en los gremios empresariales más importantes del país, del empresariado y del comercio exterior.

Le puede interesar: Quiénes son los hombres del lobby con los que el gobierno y los empresarios se mueven en Washington

Anuncios.

Anuncios..