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Quiénes son los empresarios detrás de la constructora que modernizará el Malecón de Barranquilla

PorLas Dos Orillas

Oct 6, 2026

Kristal Mall, un megaproyecto de $1,1 billones, será construido por un consorcio liderado por Francisco Martínez de Arquitectura y Concreto y la familia Sabbagh

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Las empresas detrás del megaproyecto Kristal Mall, concebido para impulsar el desarrollo urbano e inmobiliario del Malecón de Barranquilla, logran una sinergia que combina el alcance de Arquitectura y Concreto -una de las constructoras más grandes del país- con el arraigo regional, la experiencia y la infraestructura de desarrollo de YDN en la Región Caribe.

Kristal Mall es promovida con el respaldo del alcalde, Alejandro Char Chaljub, considerado el gran impulsor y artífice político del Gran Malecón del Río. Durante su segundo mandato (2016-2019), Char concibió, financió e inició la construcción del megaproyecto para devolverle a la ciudad la cara al río Magdalena. En su tercer período, iniciado en 2024, ha continuado promoviendo el sector mediante nuevas fases, articulando la inversión pública distrital con los desarrollos inmobiliarios y comerciales privados. Muestra de ello es la alianza entre YDN y Arquitectura y Concreto para una edificación que contará con cerca de 300 locales en más de 50.000 metros cuadrados. Esta inversión, sumada al proyecto residencial ALRIO -perteneciente al mismo máster plan urbano e inmobiliario-, supera los 1,1 billones de pesos.

Ambos grupos empresariales vienen trabajando de forma conjunta desde 2022 en el desarrollo del complejo residencial y mixto Vive Río / ALRÍO. Este proyecto se encuentra en su etapa final de terminación y entrega progresiva, compartiendo una ubicación privilegiada en el corredor urbanístico frente al río Magdalena.

La compañía matriz, Arquitectura y Concreto, fue fundada en 1990 en Medellín por Francisco Martínez, arquitecto egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana que ha consolidado a la empresa como un referente nacional del sector. Entre sus obras emblemáticas destacan el Centro Comercial El Tesoro en Medellín, el World Trade Center en Pereira y el macroproyecto Azul de Arenas en el Caribe.

El conglomerado, que abarca la construcción y promoción de proyectos residenciales, comerciales, institucionales y de infraestructura, así como la gestión de activos y negocios inmobiliarios, atraviesa actualmente un proceso de relevo generacional. Los dos hijos de Francisco han asumido una participación creciente en las decisiones directivas del grupo: María Luisa como asistente de presidencia y Alejandro Martínez Henao como gerente de gestión de activos.

El otro gran actor del proyecto es YDN, un consorcio liderado por la familia Sabbagh y conformado por Yamil Sabbagh Construcciones S.A.S., Construcciones Namus S.A.S. y D&S S.A.S.

Yamil Sabbagh Construcciones tiene como referente histórico al ingeniero y empresario Yamil Sabbagh Solano, cuyo hijo, el también ingeniero civil Yamil Alberto Sabbagh Correa, lidera en la actualidad el grupo de construcción e infraestructura YDN. La firma tuvo sus orígenes en Barranquilla en 1988 y posteriormente se integró con la organización de Orlando Bianchi Banfi y Jorge Saieh Jaar, además de Construcciones Namus S.A.S., dando origen a la alianza empresarial YDN.

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Por su parte, Construcciones Namus S.A.S., vinculada a Luis Carlos Náder Muskus, ha ejecutado importantes proyectos de saneamiento ambiental en el Atlántico, incluyendo redes de alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas residuales. De igual forma, la firma D&S S.A.S., constituida en septiembre de 1977, cuenta entre sus principales accionistas con Orlando Bianchi Banfi (gerente y representante legal) y Jorge Saieh Jaar (representante legal suplente), enfocándose en proyectos de ingeniería civil y servicios públicos.

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Kristal Mall se encontrará en el Gran Malecón de Barranquilla. Es una megaobra de la ciudad
Foto: Redes sociales

La articulación de estos actores convierte a Kristal Mall en una de las apuestas inmobiliarias y público-privadas de mayor envergadura en la historia reciente de Barranquilla, consolidando la transición del parque público del Malecón hacia un hub corporativo y comercial de alta rentabilidad.

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