Los 4 pesados empresarios a quienes De la Espriella puso al frente del Fondo Milagro y su billón de pesos

Liliana Restrepo de Frisby, César Caicedo de Colombina, Germán Bahamón de Fedecafé,y Arturo Calle decidirán los proyectos para la recolnstrución tras el terremoto

El presidente Abelardo de la Espriella está sentando las bases de la reconstrucción de ciudades, viviendas e infraestructura tras el sismo que asoló al occidente del país. El Fondo Milagro arranca con un billón de pesos, reconocidos empresarios oriundos de las zonas afectadas, y un gerente paisa, Jaime Uribe.

De esa junta hacen parte Liliana Restrepo, fundadora de Frisby; Germán Bahamón, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros; César Caicedo, presidente de Colombina; Arturo Calle, empresario de la confección; y Carlos Ríos, secretario general de la Presidencia de la República.

Además, un delegado del Departamento Nacional de Planeación y uno del Ministerio de Hacienda. La UNGRD tiene un delegado con voz, pero sin voto. El presidente, además, designa quién preside el Consejo.

La administración del patrimonio autónomo del fondo quedó encomendada a la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior (Fiducoldex), una sociedad de servicios financieros vinculada al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (y filial de Bancóldex). Por esta gestión, la fiduciaria, que tendrá una estructura básica de 11 profesionales de tiempo completo, recibirá una comisión fija mensual de 142 salarios mínimos, equivalentes unos $248,6 millones. El gerente Uribe será quien imparta las instrucciones de contratación y solicite a Hacienda, como fideicomitente, la emisión de órdenes de pago una vez se acrediten los requisitos.

Jaime Uribe , entre el presidente y el vicepresidente, gerenciará el Fondo Milagro de la reconstrucción

Estos son los miembros de junta que estarán al frente de la reconstrucción

César Caicedo es considerado uno de los grandes líderes del empresariado vallecaucano. Presidente ejecutivo de Colombina S.A., que lleva 90 años produciendo dulces y golosinas, es una de las compañías más reconocidas por los colombianos. Hijo de Jaime Caicedo, uno de los fundadores, asumió el cargo en 2002 a los 33 años, y convirtió la empresa fundada en Cali en una multinacional en 15 países con productos icónicos como Bom Bom Bun y Nucita.

Economista con maestría en finanzas de la Universidad de Tufts, su estilo de gestión lo ha posicionado como referente de modernización empresarial, impulso a las exportaciones y presencia internacional de la compañía. En 2015 lideró la compra de la empresa española de confitería Fiesta que fue puerta de entrada al mercado europeo, y ha sido uno de los primeros empresarios en apostarle a Venezuela.

Es visto como un “cacao” del sector privado, con responsabilidad social. Ha promovido igualdad de género y ha instalado plantas en zonas afectadas por el conflicto como Santander de Quilichao, donde genera más de 1.200 empleos

En el Valle del Cauca presidió la junta de la seccional de la Andi en el departamento y participó en iniciativas como Propacífico, la Unión de Acción Vallecaucana y tuvo participación directiva en el Deportivo Cali. Llega al Fondo Milagro desde uno de los departamentos más golpeados por el sismo del 10 de agosto pasado.

Liliana Restrepo

Liliana Restrepo es una de las figuras empresariales más reconocidas de Pereira. Con su esposoAlfredo Hoyos Mazuera fundó en 1977 la primera cadena de pollo apanado del país. Tras el fallecimiento de él en 2020, asumió el liderazgo de la compañía, que hoy tiene más de 260 restaurantes y 5.000 empleados. En pandemia logró pasar de un histórico 20 % de ventas en domicilios a un 40 % para finales de abril de ese 2020.

Reconocida por Forbes como una de las mujeres más poderosas del país, ha impulsado proyectos educativos como el Instituto Tecnológico de Dosquebradas y la Universidad Frisby, beneficiando a cientos de jóvenes. Su visión de “capitalismo consciente” combina rentabilidad con bienestar social, y su estilo de gestión humanista incluye prácticas como la biodanza para empleados. En el Fondo Milagro será una voz de Pereira, que soportó los fuertes daños del terremoto.

Arturo Calle

Nacido en Medellín en 1938, es fundador y presidente de la marca de moda Arturo Calle, que es una de las más admiradas del país. Referente en confección masculina y expansión regional, se inició en 1966 con un pequeño local en Bogotá y construyó un grupo empresarial con más de 100 tiendas en Colombia y presencia en países como Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Perú.

Su modelo de negocio se basa en cero endeudamiento, control de la cadena de valor y precios justos. Reconocido por su filantropía, durante la pandemia mantuvo el salario de los empleados pese al cierre de tiendas. Su empresa factura más de $ 600.000 millones anuales.

Calle mantiene cercanía con el gobierno de De la Espriella, encabeza el comité consultivo de sabios ad honorem y ha entrado al comité ejecutivo del Fondo Milagro.

Germán Bahamón

El empresario huilense es gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros FNC) desde abril de 2023 cuando fue elegido en el Congreso Nacional de Cafeteros Extraordinario, máxima instancia de deliberación gremial. Allí representa a más de 540.000 familias cafeteras.

Ingeniero de producción agroindustrial de la Universidad de La Sabana ha trabajado en compañías como Apple, Sony Ericsson, América Móvil y Kimberly-Clark, además de participar en procesos relacionados con comunidades desfavorecidas y formalización de tierras. Caficultor de tercera generación, produce su propia marca, Zuluaga Coffee, en el Huila.

Su gestión busca fortalecer la unidad gremial, impulsar la sostenibilidad y atraer a jóvenes al campo cafetero. En el Fondo Milagro será representante de muchos cafeteros grandes y pequeños que necesitan volver a levantar sus casas y sus fincas.

Carlos Ríos

Abogado antioqueño de la Universidad EAFIT, con maestrías en estudios políticos y seguridad nacional. Ha sido concejal de Medellín, viceministro de Defensa y director del Dagran en Antioquia. Es secretario general de la Presidencia de la República tras liderar la estrategia comunicacional de su campaña del Tigre. También es fundador de la Fundación Construyamos País.

El gerenteJaime Uribe, quien fue designado para administrar y hacer seguimiento a los recursos, además de coordinar el plan de reconstrucción, había sido nombrado en julio presidente deProColombia, cargo que cedió a Samuel Bluman Levy. Su perfil empresarial y su capacidad de articulación con el sector privado e inversionistas fueron los factores determinantes para su elección en el cargo.

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