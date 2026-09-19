El cuarto de hora de los portugueses de Mota-Engil en Colombia: pisan duro en el Caribe y quieren mandar con el tren

Lograron 2 vías con el alcalde Dumek Turbay en Cartagena; con Char, la canalización del arroyo de la Calle 85; tienen una ruta férrea y van por la línea 2 del Metro

La multinacional portuguesa que llegó a Colombia hace 15 años está reinando en el Caribe colombiano con tres grandes proyectos que lograron en Barranquilla y Cartagena. El presidente de la compañía en Colombia Alexandre Bernardo ha volcado esfuerzos para concluir la Canalización del Arroyo de la Calle 85, una de las obras emblemáticas del alcalde Alejandro Char en Barranquilla.

En La Heroica también han corrido con suerte y los portugueses se ganaron la licitación de dos grandes vías impulsada por el alcalde Dumek Turbay: el Intercambiador Vial de La Carolina y el Intercambiador Vial de Ternera. Las tres obras de la costa suman 297.000 millones de pesos.

El intercambiador de Ternera contempla un puente vehicular de dos carriles y vías de enlace entre sectores estratégicos de esta zona de Cartagena. Ambos proyectos representan una inversión cercana a los $190.000 millones, según las cifras citadas en el proyecto.

La solución al arroyo de la calle 85, una de las grandes promesas de Char

Cuando las lluvias golpean con fuerza a Barranquilla, los peatones y conductores se enfrentan a uno de los principales riesgos de la ciudad: los arroyos. En cuestión de minutos, algunas calles pavimentadas e inclinadas pueden convertirse en corrientes de agua de gran fuerza, capaces de arrastrar basura, troncos e incluso vehículos.

Durante años, las distintas administraciones distritales han destinado millonarios recursos a la canalización de estas corrientes para reducir el riesgo de inundaciones y mejorar la movilidad. Uno de los proyectos más recientes es la canalización del Arroyo de la 85, una obra que quedó en manos del Consorcio Arroyo 85.

El proyecto fue adjudicado por $117.038 millones y contempla la intervención de 1.240 metros mediante un sistema subterráneo. El consorcio está integrado por Colombia ME S.A.S., Mota-Engil Colombia S.A.S. y Mota-Engil Engenharia e Construção S.A. Sucursal Colombia. La obra se convirtió en uno de los contratos más recientes de Mota-Engil en el país y se suma a una presencia que la compañía portuguesa ha consolidado durante más de una década en distintos proyectos de infraestructura.

La canalización del arroyo de la 85 no ha sido el primer contrato en Barranquilla de manejo de aguas. Los portugueses hicieron parte de la canalización del arroyo de la carrera 65 en Barranquilla, proyecto que se inauguró a mediados de 2019. La construcción contemplo la intervención de de 2.300 metros lineales de canalización, reconstrucción vial y renovación de espacio público. La obra fue adjudicada en octubre de 2016 al Consorcio MEC Arroyo de la Carrera 65, integrado por la firma portuguesa Mota-Engil, y tenía un valor de 87.355 millones de pesos.

También se habían anotado un logró con fases del proyecto llamado Gran Malecón de Barranquilla. Los portugueses de Mota Engil fueron los encargados de materializar las etapas iniciales del Gran Malecon, en específico los europeos se encargaron de las Unidades Funcionales 1 y 2 del Gran Malecón. La Unidad 1 se diseñó con 500 metros de malecón, de una vía y corredor verde desde el Centro de Eventos Puerta de Oro hasta la calle 78A. La obra duró cerca de dos años y tuvo una información de 71.000 millones de pesos. Por su parte la Unidad Funcional 2 alcanzó una inversión de casi 110.000 millones de pesos adjudicados a finales de 2016.

Mota-Engil tiene cerca de 80 años de historia en Portugal. La compañía nació como una empresa familiar dedicada a la ingeniería civil y la construcción y posteriormente se convirtió en un grupo multinacional con operaciones en distintos mercados de Europa, África y América Latina.Aunque Mota-Engil llegó a Colombia a comienzos de la década de 2010, su participación en grandes proyectos de construcción comenzó a tomar fuerza entre 2012 y 2013.

La frustración del metro de la Calle 80, una obra estancada

Durante estos años, la compañía empezó a ganar espacio en contratos de infraestructura y obras públicas entre las que está una obra esperada por los paisas, el metro de la 80 que está estancada. Uno de los proyectos de mayor relevancia en los que participa Mota-Engil es el Metro de la 80, en Medellín. Se trata de un sistema de metro ligero que conectará el occidente de la ciudad con el resto de la red de transporte masivo.

El proyecto tendrá 13,25 kilómetros de extensión y contará con 17 estaciones y paradas. La iniciativa contempla 22 trenes y busca beneficiar directamente a cerca de un millón de habitantes del occidente de Medellín. La inversión total ronda los $3,5 billones.

Foto Cortesia

La futura línea recorrerá el corredor de la avenida 80 y se integrará con el sistema existente del Metro. Además de mejorar la movilidad, la obra contempla una transformación urbana de varios sectores del occidente de la capital antioqueña. No obstante, El Metro de la 80 en Medellín atraviesa problemas de financiación y presupuesto por la falta de giros del Gobierno Nacional, las deudas atraviesan retrasos considerables en los desembolsos pactados para el proyecto, sumando más de $838.571 millones de pesos correspondientes a vigencias de 2025 y 2026. Por la situación financiera el proyecto aún no tiene asignada una fecha de inauguración.

Lograron levantar cabeza después del pleito por los 248 colegios que debían hacerles mejoramiento estructural cuando Gina Parody era ministra de educación el primer gobierno de Juan Manuel Santos, un proyecto que comprometió una inversión de $ 1.3 billones. Esto significó un golpe reputacional para la constructora portuguesa que finalmente el año pasado ganó el pleito en un Tribunal de arbitramento que condenó al Estado a pagar $ 140 mil millones.

El tren en la mira de Mota-Engil: construirán un tramo en el país y se la juegan por quedarse con la línea 2 del metro

Los portugueses de Mota Engil son parte del Consorcio Pacífico 2026, donde las compañías de Mota Engil tienen cerca del 60% de participación y deben levantar cerca de 498 kilómetros. El trayecto comienza en Buenaventura y termina en La Tebaida y el valor contrato asignado fue por $280.522 millones de pesos colombianos, y es un proyecto clave para la nación .

El corredor Buenaventura-La Felisa es considerado una de las piezas clave para la reactivación ferroviaria del país, ya que conectará el puerto con el Eje Cafetero y el centro de Colombia, facilitando la integración con otros sistemas de transporte terrestre.

El objetivo es reducir los costos logísticos y los tiempos de transporte de mercancías provenientes de Asia que ingresan por el Pacífico colombiano, fortaleciendo la competitividad del comercio exterior. El cronograma establece un plazo cercano a 48 meses para culminar las obras; es decir, poco más de cuatro años. Otro proyecto donde los lusos están interesados es la línea 2 del metro donde participan con la asociación APCA ML2 Bogotá; no obstante, no están solos en el grupo aparece la compañía francesa Spie Batignolles Génie Civil, la propuesta se hizo 7 de septiembre de 2026.

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