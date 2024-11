Mosty, el productor que creyó en Feid hace 10 años y que estuvo detrás de ‘Morena’, su primer éxito

.Publicidad.

Muchos conocieron a Feid en 2022 cuando sacó su exitoso 'Feliz cumpleaños, Ferxxo, te pirateamos el álbum' que incluía canciones como 'Ferxxo 100' o 'Normal. Otros tantos, ya lo escuchaban desde un año atrás gracias a 'Inter Shibuya' e incluso hay fans más leales que lo seguían desde que formaba parte de una agrupación conocida como The Avengers junto Justin Quiles, Dalex, Lenny Tavárez, Sech y Dímelo Flow. No obstante, esos no fueron ni mucho menos los inicios de su carrera, ya que para entonces ya llevaba un lustro sacando música y componiendo tras las sombras, aunque con poco reconocimiento.

Su verdadero primer gran proyecto en solitario se dio en 2017 cuando lanzó su álbum 'Así como suena', en el cual mostraba un estilo musical muy diferente al que tiene hoy en día, puesto que todavía estaba lejos de crear el personaje que lo terminaría catapultando a la fama global. Entre todas las canciones que presentó allí, hay dos que se destacan particularmente. Una es 'Morena', la canción con la que había dado el salto el año anterior y que se terminó convirtiendo en su primer éxito a nivel de visitas y la otra es 'Qué raro', una colaboración con el ya consolidado para esa época J Balvin, con quien ya había trabajado participando en la composición de canciones como 'Ginza'.

Tanto Morena como Qué raro y Ginza tienen algo en común

Además de Salomón Villada, nombre de pila de Feid, hay otro más que aparece en los créditos de lo que fueron sus primeros pinitos en el reggaeton. Se trata de Alejandro Patiño, mejor conocido en la industria como Mosty, un ingeniero, productor y mezclador, quien ha conseguido varios Grammy Latinos gracias al trabajo que ha realizado con artistas de talla mundial como Piso 21, Ozuna y, especialmente, J Balvin.

Mosty fue participe de algunos proyectos claves para la carrera de Balvin como lo fueron 'La Familia' y 'Energía', en los cuales formó un dúo dinámico con el también productor Sky Rompiendo. Entre las muchas canciones en las que ha participado el paisa se recuerda 'Sigue' de J Balvin y el británico Ed Sheeran.

