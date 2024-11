Así fue el peor beso de Carlos Báez como actor; fue con otro hombre

.Publicidad.

Ser actor es una tarea bastante difícil y que requiere de muchas habilidades. No todos podrían asumir el reto de encarnar a un personaje que podría estar alejado de la realidad que estas mismas personas viven. Aún así, hay quienes lo consiguen y hacen cosas impresionantes. Uno de ellos es Carlos Báez, un joven actor que hemos visto brillar en múltiples producciones recientemente. Aunque, así cómo ha conseguido el éxito, ha tenido que vivir ciertas experiencias que no son del todo agradables, o no la primera vez. De hecho, hace poco habló de cómo fue esa primera vez en la que tuvo que besar a otro hombre y lo extraño que fue para él.

Carlos Báez relató cómo fue esa primera escena besando a otro actor

Quizás para muchos pueda ser algo sencillo de hacer, aunque incluso un beso tiene sus respectivos retos. Muchos actores han confesado que un mal aliento o la emoción de su compañero de escena, puede tornarse incómoda la situación. No es algo sencillo, aunque al final, los profesionales logran sacar adelante esto y mucho más. De hecho, esto fue lo que ocurrió con Carlos Baéz, quien debía hacer una escena subido de tono con otro hombre. Cuenta él que en su vida se había besado con otro hombre y no era algo que le llamara la atención. Aunque para aquel papel era inevitable que ocurriera.

Carlos Báez, reconocido actor colombiano.

A pesar de ser un actor profesional, los nervios estaban presentes y un comentario del director causó que esa sensación creciera. Finalmente se dio el momento de la escena y ya nada podía detener ese momento. Cuenta Carlos Báez que cuando inició el rodaje, su compañero lo subió a la mesa y "se me encaramaba". Incluso cuenta el actor que se llegó a preguntar "en qué momento entra el actor"; es que en aquella escena, otro compañero entraría para interrumpir ese momento. Pese al reto que significó esto para él, logró sacarlo adelante y cuenta que aprendió mucho de aquella experiencia.

Según él, todo este tipo de experiencias lo han preparado para producciones más grandes y para los diferentes papeles que ha hecho. Aún así, para él este fue uno de los besos más incómodos que ha tenido que tener en su carrera. Situaciones que deben vivir muchos actores y que deben superar para poder conseguir ciertos papeles.

