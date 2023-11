'Milibrohispano' la plataforma que difunde y exalta a los escritores en español por el mundo

Por: Manuel Tiberio Bermúdez Vásquez |

noviembre 03, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Que alguien se preocupe por posicionar el idioma español, en un país donde predomina el inglés, es una suerte de lucha desigual; pero lo es más si el objetivo es que los escritores que se expresan en el idioma de Cervantes sean reconocidos, difundidos y exaltados para que en medio del idioma germánico sus voces y sus textos logren atención y tengan el espacio y el reconocimiento que su oficio merece.

La escritora Pilar Vélez surgió como impulsora de un ambicioso proyecto. Ella es una mujer colombiana que luego de llegar a los Estados Unidos se dio cuenta de que hacía falta promover la literatura hispana emergente y la diversidad cultural.

-Publicidad.-

Se cuestionaba por qué la escritura debía ser un acto reservado para grupos selectos y por qué no se brindaba espacio a escritores emergentes en muchas de las agrupaciones literarias establecidas.

La escritura y la lectura siempre fueron compañía en su vida. Desde sus días de estudiante participó en tertulias y grupos literarios. Intuía que la transición de maestra normalista en Cali a fundadora de una entidad que propiciara el desarrollo de los escritores era parte de un proceso natural que le llevaba de regreso a su esencia y su misión de vida. Estos interrogantes le impulsaron a concebir la idea de crear una entidad que reflejara su visión.

Publicidad.

Entonces decidió crear la agrupación que llamó “Milibrohispano” y para que los gringos no quedaran ídem, también lleva el nombre de “Hispanic Heritage Literature Organization”.

Pero, ¿qué es Mibrohispano?

Al respecto Pilar señala: «Es una entidad dedicada a fomentar el enriquecimiento cultural de la comunidad mediante diversos programas que impulsan la lectura y la escritura tanto en inglés como en español. Pero también promovemos el amor por la literatura hispana, las artes, el patrimonio cultural, la preservación del medio ambiente, pero sobre todo, los valores humanos que es el eje fundamental sobre el que gira las proyecciones de la agrupación».

La entidad nació el 10 de octubre de 2014, y como nada es fácil, al comienzo Pilar con su señora madre, se iban a los supermercados, farmacias, parques y estacionamientos de Miami, a buscar escritores y amantes de las letras, artistas, poetas etc., que quisieran hacer parte del grupo. Hasta su esposo, que nada tiene que ver con el mundo cultural apoyó la iniciativa de Pilar y tomó un cargo en la Junta Directiva de la naciente institución que desde sus comienzos ha sido sin ánimo de lucro y así lo acredita su licencia.

Toda acción tiene una intención, por eso le pregunto a Pilar ¿qué la motivó a decidirse por semejante empresa y con tan especial propósito?

«Yo quiero dejar a las futuras generaciones un legado significativo; abrir un camino amplio a los creadores y a la cultura hispana para que su presencia en el mundo cultural, por ahora en los Estados Unidos, tenga relevancia, visibilidad, reconocimiento».

»En lugar de intentar reinventar lo que ya ofrecían otros grupos y organizaciones, —dice Pilar— decidí enfocarme en aportar soluciones complementarias y abordar las carencias que, en mi opinión, aún existían en el ámbito literario. Este proceso no se desarrolló de la noche a la mañana, y como líder, he experimentado tanto éxitos como desafíos en el camino».

¿Qué fue lo primero que hizo para atraer hacia la entidad a los escritores y artistas?

«Fue un gran amigo y escritor, Jesús Castro Fresneda, quien me alentó a realizar el primer concurso de cuentos escritos en Español. Convocamos a los estudiantes de Miami. Se sumó a la propuesta Jaime Humberto Pemberty quien actuó como jurado.

»Aún lo recuerdo y me emociono —dice Pilar— el concurso fue un éxito, se convirtió en uno de nuestros primeros triunfos ya que desafiamos el pesimismo y la creencia de que los niños de Miami no sabía escribir en español.

»Luego vino otra serie de eventos que le permitieron establecer contacto con poetas, cuentistas, actores, pintores, artesanos y artistas que vieron la necesidad y la importancia de tener espacios en donde exhibir y promover su trabajo».

»Es así como la organización ha ido estructurando —señala Pilar— una agenda de eventos anuales al servicio de la comunidad en los que participan escritores y artistas de diferentes países, y numerosas entidades públicas y privadas. Pero esto no ha parado ahí; hemos creado vínculos con agrupaciones y personas que estaban trabajando en el ámbito cultural lo que nos ha permitido unificar esfuerzos y mejorar la calidad de nuestros programas y ser más eficientes en la consecución de resultados».

La formación como parte importante del proyecto

Pilar es consciente de que para que los resultados sean óptimos la formación es necesaria, y por ello, a la par de la realización de los eventos culturales, se hicieron una serie de talleres de escritura creativa en diversos géneros literarios y temas específicos como redacción, reseñas literarias, biografías, notas para prensa; hasta se establecieron clases enfocadas en la publicación de libros, conocimientos sobre derechos de autor y manejo y gestión de redes sociales, entre otros.

«En los primeros años Milibrohispano centró sus esfuerzos en inspirar la escritura, promover la lectura y preparar a los escritores emergentes para publicar sus obras. Muchos de los escritores independientes aprovecharon nuestros espacios para mostrar sus trabajos y comercializar sus libros lo que les dio mayor visibilidad dentro de sus comunidades». Así fue creciendo Milibrohispano, —dice rememorando el pasado, Pilar.

«Hoy, Milibrohispano cuenta con asociados que incluye tanto a autores independientes como a aquellos publicados por editoriales tradicionales. Además, sigue ofreciendo capacitación a sus miembros y los mantiene al tanto de los cambios que ocurren en el mundo editorial y tecnológico. Por lo tanto, es muy frecuente que cada escritor o artista se convierta en un gestor cultural que trasciende sus obras y libros», concluye.

A la fecha, Milibrohispano agrupa a 250 miembros de los 23 países en los que se habla español. Es un logro significativo para la organización, y lo más destacado, que, Milibrohispano ha desempeñado un papel fundamental en la promoción de miles de obras y el respaldo a los escritores que han participado en los eventos de la entidad.

La inclusión una tarea difícil de aprender

Cuando se trabaja con escritores se sabe que la tarea no es fácil pues el medio está marcado por la discriminación y la selectividad, sin embargo, en Milibrohispano, la literatura y la publicación de libros no tiene cabida el ser elitistas, sino que es accesible para todos, sin importar su edad, religión, grupo étnico, género, profesión o país de origen. En la actualidad, cuenta con miembros cuyo segundo o tercer idioma es el español, lo que subraya la importancia de no cerrar las puertas a la diversidad cultural y a la unidad humana, propósito imperante de la asociación.

| También le puede interesar: Un nuevo libro de entrevistas de Manuel Tiberio Bermúdez: “Charlemos, face to face”

Al respecto Pilar cuenta: «Con esta convicción en mente, Milibrohispano ha democratizado los espacios literarios, dando voz a cada país y a cada individuo que deseaba escribir y publicar. Hemos brindado oportunidades para que cualquier persona pueda expresar sus pensamientos, contar sus historias y compartir sus conocimientos. Tenemos numerosas historias de éxito que respaldan nuestra creencia de que la inclusión es esencial para el desarrollo de nuestra sociedad y que la literatura es un reflejo diverso y auténtico de la humanidad en todas sus facetas».

Los programa que ofrece Milibrohispano

Tenemos varios programas que me gustaría destacar, dice Pilar: «Las FILH – Ferias Internacionales del Libro Hispano en el Exterior, el Summer Book Fair Milibrohispano, nuestra feria institucional HispanicHeritage Book Fair y que se celebra en varias ciudades, los Programas literarios presenciales y virtuales, nuestra Revista Digital Poetas & Escritores Miami, el Concurso Internacional de Poesía Luis Alberto Ambroggio, el programa infantil Milibrohispano Kids, los proyectos de dotación a Bibliotecas comunitarias, el SpanishSpellingBee, los Talleres de Desarrollo sostenible "Carta a mis Sueños”, y los ciclos de capacitación, entre otros».

Como organización cultural habrá logrado muchas alianzas que beneficien a los escritores afiliados. Hábleme sobre ése aspecto.

«En el ámbito local, tenemos el continuo respaldo del Miami-Dade County Hispanic Affairs Advisory Board Dr. Antonio Jorge Social and Economic Development Council y la Office of Community Advocacy Miami-Dade Board of County Commissioners. También hemos recibido apoyo de entidades como Miami Dade Cultural Affairs, el estado de la Florida, Miami-Dade Public Library y Broward Public Library, entre otros.

»Quisiera resaltar el apoyo de Eccehomo Guzmán, presidente del Museo Empresarial y Cultural Colombia. Además, hemos establecido relaciones con la Secretaría de Cultura del Valle del Cauca y la institución universitaria Bellas Artes en Colombia.

»Nuestra gestión se ha expandido a Carolina del Norte, a Chicago, donde hemos desarrollado proyectos.

»También hemos recibido apoyo de fundaciones, como New York Life. Trabajamos con diversas entidades y según el proyecto se establecen las alianzas y colaboraciones necesarias».

¿De qué logros se siente orgullosa como presidente de la entidad?

«Como presidenta de Milibrohispano, siento un gran orgullo por la forma en que nuestra organización ha crecido y el espíritu de colaboración entre nuestros miembros. Me llena de satisfacción ver a nuestros escritores interactuar, y compartir sus conocimientos en ferias, charlas y talleres con estudiantes y el público, me hace sentir que hemos cumplido con nuestra promesa institucional».

¿Cuáles son los beneficios de ser un escritor afiliado a Milibrohispano?

«Los afiliados a Milibrohispano disfrutan de una variedad de beneficios tanto cuantitativos como cualitativos. Desde participar en nuestra agenda de eventos y programas, hasta la retroalimentación proporcionada por un nutrido grupo de escritores y profesionales a nivel internacional. La tasa de fidelidad entre nuestros miembros supera el 90 por ciento lo que demuestra la importancia y calidad de nuestro trabajo».

»Es relevante destacar que, sin importar su ubicación geográfica, nuestros miembros son parte de una institución cultural internacional con sede en Estados Unidos y que goza del reconocimiento y el respeto por su labor».

¿Cuáles son los requisitos para pertenecer a Milibrohispano?

«Acogemos a escritores de origen hispano o autores que publican obras en español. Nuestros valores fundamentales, como el respeto por la diversidad cultural, los derechos humanos, el medio ambiente, la paz y el patrimonio cultural y natural, sirven como base común para nuestra comunidad. Los miembros deben colaborar con una membrecía anual y asumir los costos de participación en algunas de nuestras actividades. No requerimos que los miembros sean autores o empresas reconocidas; somos una institución de puertas abiertas que valora la defensa de nuestros principios. No contamos con sedes alternas en otros países pero nuestros escritores se convierten en embajadores de buena voluntad donde quiera que vayan fuera del sur de la Florida en donde esta nuestra sede principal».

¿Qué quiere destacar de la entidad?

«Me gustaría resaltar el significativo aporte de Milibrohispano en promover el avance cultural, la pluralidad, la inclusión y la paz. A pesar de que la mayoría de nuestros miembros residen en los Estados Unidos, cada día se nos unen escritores de diversos rincones del planeta. Esto refleja la naturaleza sin fronteras de Milibrohispano y demuestra que estamos cumpliendo con nuestra misión de manera efectiva.

»Quiero enfatizar la excepcional calidad de nuestros miembros y su apasionado compromiso con el oficio literario. Muchos de nosotros, incluyéndome, tenemos empleos adicionales para subsistir, lo que resalta que nuestra dedicación a la literatura va más allá de las recompensas económicas. Invertimos tiempo y recursos con esmero, pasión y compromiso al compartir nuestras obras y llevar a cabo actividades de gestión cultural. Este aporte intangible es inestimable y habla sobre nuestra identidad como comunidad literaria. El impacto que generamos va más allá de los libros; estamos forjando un legado cultural y humano perdurable».