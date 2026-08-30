Milagro, el pájaro de 87 gramos en vía de extinción que el ministro Arjona convirtió en símbolo del giro de MinAmbiente

La hembra paujil vive gracias a Christian Olaciregui y Farah Ajami del Zoológico de Barranquilla, representa el reto ambiental del gobierno entrante

Pesa 87 gramos, acaba de salir del cascarón y aún necesita cuidados para sobrevivir. Es una hembra de paujil de pico azul, una de las aves más amenazadas de Colombia. Nació el 21 de agosto en el Zoológico de Barranquilla y ocho días después recibió un nombre que resume lo que representa: Milagro.



Una semana después, el 29 de agosto, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fabio Arjona, visitó el zoológico para presentarla y convertir su nacimiento en un símbolo del giro de la política ambiental con la llegada del nuevo gobierno. Arjona dijo que su nacimiento es “uno de los pasos más importantes” para proteger y recuperar la especie. Además, anunció que en las próximas semanas será presentado el plan de recuperación y manejo del paujil de pico azul.

Una sola golondrina no hace verano. La estrategia ABC —Agua, Biodiversidad y Comunidades— plantea, según el Ministerio, pasar de una conservación concentrada en evitar la desaparición de una especie a una recuperación de sus poblaciones y de sus territorios, con ciencia, participación ciudadana y comunidades.

El giro de 180 grados

El anuncio ocurre mientras el país sigue enfrentando una de sus mayores dificultades ambientales: la pérdida de bosque. El IDEAM reportó que en 2025 Colombia perdió 119.483 hectáreas, una reducción de 31 % frente a la línea base de 2021, cuando la deforestación llegó a 174.000 hectáreas.

Aunque la reducción de la pérdida de bosques en 2025 es evidente, significa que en un solo año desapareció una superficie equivalente a miles de hectáreas cada mes. La cartera entrante plantea que el reto no es únicamente detener la pérdida, sino también recuperar especies y poblaciones en los territorios donde han desaparecido.

El giro es radical. El Gobierno de Gustavo Petro hizo de la reducción de la deforestación uno de sus principales indicadores ambientales y llegó a registrar 79.256 hectáreas perdidas en 2023, la cifra más baja de la serie reciente. En 2024, sin embargo, volvió a subir a 113.608 hectáreas.

Por su parte, el nuevo ministro, Fabio Arjona, mantiene el propósito de reducir la deforestación, pero presenta la conservación desde otra perspectiva. Además de la protección, propone recuperar poblaciones de especies amenazadas y devolverlas, siempre que sea posible, a sus ecosistemas.

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Más valen los pájaros volando



Colombia es el país con mayor diversidad de aves del mundo. Parques Nacionales lo reconoce como líder mundial en número de especies con casi 2.000. En el Global Big Day de 2022, jornada mundial de observación de aves, el país registró más de 1.520, por encima de Perú, Ecuador y Brasil.

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Milagros es apenas un símbolo del giro propuesto por Minambiente con la llegada de Arjona. También es solo un ejemplar de los miles amenazados en el país El paujil de pico azul (Crax alberti) es una especie endémica colombiana. Está en peligro crítico de extinción. El Ministerio estima que sobreviven apenas 1.085 individuos adultos en Colombia y advierte que la especie ha perdido 92,8 % de su hábitat . Los expertos, sin pretender ser aves de mal agüero, estiman que dejaría de volar en 25 años.

La hembra Paujil pesa 87 gramos. Pertenece a una especia endémica, terrestre y de canto grave.

La pérdida de bosque y la cacería han reducido su vuelo y canto. En los Montes de María, una de las regiones donde se busca recuperar la especie, dejó de ser registrado durante décadas. Por eso la estrategia no consiste simplemente en producir más ejemplares en cautiverio:, sino en darle bosques donde puedan resurgir como el Ave Fénix.

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Un milagro trabajado durante años

Milagro no hace honor a su nombre. Su nacimiento es el resultado de un proceso que el Zoológico de Barranquilla desarrolla desde hace 8 años En 2018, comenzó la búsqueda de ejemplares en los Montes de María y el trabajo de conservación con otros zoológicos del país. Desde 2023, ha logrado reproducir la especie y ya suma ocho crías.

El biólogo Christian Olaciregui, director de Biología y Conservación de la Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla, y Farah Ajami Peralta, directora ejecutiva de la institución, les cosieron las alas a la hembra de 87 gramos con dedicación y conocimiento. El trabajo no termina con el nacimiento: incluye investigación, monitoreo, reproducción y búsqueda de ejemplares en el territorio.

El biólogo Christian Olaciregui, director de Biología y Conservación, y Farah Ajami Peralta, directora ejecutiva de la institución, trabajan con 700 animales de 100 especies



Milagro es símbolo del giro en la política ambiental. También es un ejemplar de una especie de la que quedan apenas 1.085 adultos. En Colombia, otras 139 especies de aves están amenazadas y 9 enfrentan un riesgo extremadamente alto de extinción.

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