El Presidente le cumplió a Carlos Caicedo y nombró gobernadora encargada a su primera escudera

Ingris Padilla lleva 30 años con el fundador de Fuerza Ciudadana y estará 3 meses hasta las elecciones atípicas para las que el Pacto Histórico ya tiene candidato

Anuncios.

En una extensa carta motivada con argumentos del porque se debía escoger uno de sus tres candidatos. Pero claramente había dejado saber su preferencia: Ingris Padilla, a quien el saliente gobernador destituido por el Consejo de Estado por doble militancia, Rafael Martínez, había ya encargado.

Anuncios.

La decisión estuvo en vilo unos días porque el Ministro del interior Armando Benedetti, para curarse en salud, elevó consulta al Consejo de Estado por considerar que había dudas jurídicas en cuanto Fuerza Ciudadana había perdido la personería jurídica y no estaba claro si el gobernador encargado debía pertenecer al mismo grupo político ganador de las elecciones de octubre del 2023, o el rol lo debe asumir un funcionario del gobierno. Una vez despejadas las dudas, el gobierno nacional procedió y nombró a la candidata de la terna que Caicedo quería.

Ingris Padilla quien igualmente había sido designada como gobernadora encargada por el saliente gobernador Rafael Martínez estaba desde hace un mes en el cargo. Lleva 30 años al lado de Carlos Caicedo, calificada como una incondicional, a quien acompaña desde su paso por la rectoría de la Universidad Magdalena y la fundación de Fuerza Ciudadana.

Anuncios.

La exitosa gestión de Caicedo como rector que rescató la universidad del paramilitarismo y sentó las bases para convertirse en un referente de calidad entre las universidades públicas del país ahora liderada por Pablo Vera quien fue reelegido por tercera vez trazó su horizonte político futuro hasta conseguir derrotar la clase política tradicional samaria en las elecciones del 2012 cuando fue elegido alcalde, un punto de quiebre en la política del Magdalena.

Anuncios..

Padilla, igual que la alcaldesa Virna Johnson quien carga con varios procesos judiciales y está inhabilitada por la Procuraduría para ejercer cargos públicos por el Coliseo de Gaira formó parte de su equipo en Unimagdalena y ha estado siempre al lado suyo, ocupando distintos roles en tanto en la alcaldía como la gobernación de Carlos Caicedo y sus copartidarios. Aunque Denis Rangel, el actual secretario de hacienda de la gobernación también era muy cercano y fue el escogido por Caicedo para reemplazarlo cuando éste renunció faltando dos meses, el guiño lo tenía Ingris Padilla y el Presidente le cumplió.

No se sabe si Fuerza Ciudadana va con el suyo propio, lo cual dividiría la izquierda arriesgando una derrota como ocurrió con la Alcaldía de Santa Marta en la que terminó ganando Carlos Pinedo, en una complicada elección.

Puede interesarle: La suerte de Carlos Caicedo por la megabiblioteca está en manos de la misma fiscal que logró la condena de Uribe