- La obsesión de Carlos Caicedo por no dejarse quitar la gobernación del Magdalena

Con la candidata Guerra, Fuerza Ciudadana se la juega para asegurar el reemplazo de Rafael Martínez quien fue destituido por doble militancia. La contienda está así

Las elecciones atípicas del próximo 23 de noviembre más que elegir un gobernador. La decisión en las elecciones es la prueba del poder del exalcalde y exgobernador Carlos Caicedo y su movimiento Fuerza Ciudadana, que, aunque perdió la personería jurídica manda en la región, por mantener el control de la gobernación del Magdalena, algo que no lograron con la Alcaldía de Santa Marta después de 12 años gobernando.

Caicedo y el destituido Rafael Martínez están metidos de patas y manos en los nuevos comicios, decididos a no perder estas elecciones y la candidata propuesta para lograrlo es la exdiputada de la Asamblea Departamental del Magdalena, plaza donde llegó por Fuerza Ciudadana: Margarita Guerra. Su promesa de campaña es profundizar lo iniciado por Caicedo y continuado por Rafael Martínez que se vio interrumpido por la decisión del Consejo de Estado. La candidata tiene en mente las mejoras en las obras de infraestructura de los municipios y mejorar la red hospitalaria del departamento.

Su más duro contendor por el momento es el candidato que busca ser la cara del Pacto Histórico y del Petrismo, ex diputado Rafael Novoa. Aunque llegó a la Asamblea como parte de Fuerza Ciudadana y durante 14 años ha hecho política junto a Caicedo, rompió cobijas con el jefe mayor, para postular su nombre por su cuenta y no con disciplina partidista. No ha dudado en criticar la gestión de los gobernantes Naranjas, anotando que Fuerza Ciudadana perdió el rumbo al no poder garantizar el agua potable para Santa Marta y perdió la conexión con el pueblo asumiendo prácticas políticas afines a los grupos a los que se ha enfrentado.

La opción de Novoa plantea una división en los votos de la izquierda. Electorado que llevaron lejos a Martínez en las elecciones de hace dos años, y en su momento a Caicedo derrotó a la casta política tradicional del departamento, que en su momento apostó con el Mello.

Luis Miguel “El Mello” Cotes, como cabeza visible de la política tradicional perdió por una diferencia de 120 mil votos. Dentro de las acusaciones contra “El Mello” se le asoció con políticos polémicos como Trino Luna, o Omar Ricardo Díazgranados.

Miguel “el mono” Martínez representa la oposición al Caicedismo y en anteriores intentos electorales ha promovido el voto en blanco y no le ha templado la mano a la hora de demandar concejales de Fuerza Ciudadana.

Fue Martínez quien tumbó por vía demanda ante el Consejo de Estado, la candidatura de Patricia Caicedo, la hermana de Carlos Caicedo a la Alcaldía de Santa Marta que se había planteado ir en fórmula con Rafael Martínez, que de haberse logrado postular muy posiblemente habrían mantenido la Alcaldía de la ciudad en manos del movimiento político de Caicedo.

El candidato que está por fuera de la polarización y buscar ser más propositivo es Luis Augusto Santana, que está avalado por Dignidad y Compromiso, el partido liderado por el candidato presidencial Sergio Fajardo y el ex senador Jorge Enrique Robledo. Viene del municipio de Fundación, Magdalena. Para la elección selló su alianza con Mallath Martínez, también dispone del respaldo empresarial en el Magdalena, su pasado como empresario de la firma Santana Galeth Asociados genera confianza en los hombres de negocios.

De la lista a candidatos a la gobernación del Magdalena el último candidato es Rafael Noya García. El político de forma pública recibió el apoyo de Gustavo Bolívar; sin embargo, en su historia aparece un fallo en su contra por haber incurrido en doble militancia. Al haberse postulado a la Asamblea del Magdalena por el partido Fuerza Ciudadana, sin haber renunciado antes al partido Mais.

Tarjetón para la elección.

Fuente: Registraduría

Por la ausencia de encuestas no se pueden dar datos fácticos de cómo está la contienda que se definirá el próximo 23 de noviembre, una gobernación con un algo significado político de cara a las elecciones presidenciales del 2026.

