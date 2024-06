Mi destino es París: homenaje a los amantes y al amor

Por: Manuel Tiberio Bermúdez Vásquez |

junio 18, 2024

El amor: tantas veces contado, tantas otras sentido, tan integrado a nuestra humanidad, tan definido, pero tan indefinible, es el tema de la novela Mi destino es Paris, Opera prima de Óscar Ramírez Benjumea.

Que Óscar asuma el amor como eje primario para contar una historia con fondo parisino, es como una fantasía en esta modernidad que parece que no ama o al menos que posa de ser poco permeable a los sentimientos.

Dos nombres se entrecruzan por los vericuetos del libro: Tonny y Kelly. Son ellos quienes interpretan la música del amor para guiar al lector por un entramado de sucesos que le harán por momentos sentirse cómplice de su enamoramiento, y en otros, descargar con furia un “no puede ser” ante las situaciones que el relato presenta.

Hay expectativa en cada uno de los capítulos por conocer el rescate del amor dejado en lejanía. No nos escapamos a la complicidad con el protagonista que vemos sufrir o gozar mientras agota su existencia en un recuerdo perenne de su amada. Es una remembranza que no le permite una vida plena si no, que, por el contrario, su mundo permanece bajo la sombra del recuerdo de la mujer que ama y a la que tratará de retornar guiado por el viento huracanado de sus sentimientos.

Mi destino es París, es una novela en la que se viaja sin ser una ficción de viajes. Un libro en el que el lector revivirá la historia de sucesos que marcaron el mundo; pero sobre todo, viajará por París desentrañando el misterio de sus calles, visitará cafés con historia de artistas, intelectuales y bohemios, y en ese recorrido, tras los pasos de Tonny y Kelly, se podrá comprender por qué París es llamada la ciudad del amor.

En cuatrocientas páginas, Óscar Ramírez Benjumea, el autor de la novela, nacido en Filandia, Quindío y quien él mismo ha sido un viajero incasable, desarrolla la trama de su libro.

La novela de Óscar, es su respuesta escrita al confinamiento obligado que impuso al mundo la Covid 19. De esa soledad surgió Mi destino es París, un homenaje a los amantes y al amor que ya ha empezado a caminar en las manos de quienes hasta hoy han querido sumergirse en esta historia que bien vale que todos leamos.