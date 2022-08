Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

La ministra de Cultura Patricia Ariza anunció en el marco del evento de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad en Bogotá que la cartera a su cargo se llamará Mi casa ministerio de las culturas, las artes y los saberes. Explicó que se llamará así, porque a ella siempre el ministerio le cerró las puertas y ahora ella las abre para todo el mundo.

Con respeto, dudo que se le hayan cerrado las puertas a la ministra Patricia. Siempre ha enarbolado las banderas de uno de los recintos más importantes en el panorama del teatro colombiano: La Candelaria; además ha representado a la Corporación Colombiana de Teatro, al Festival Mujeres en Escena por la Paz y al Festival Alternativo de Teatro. Ha tenido una preponderancia en la cultura colombiana y su quehacer ha sido muy reconocido. Si por cualquier circunstancia Patricia no era escuchada, se hacía escuchar.

Más allá de cambios de nombre, que finalmente, aunque cargado de símbolos, pueden resultar ornamentales y accesorios, lo que necesita el Ministerio de Cultura son cambios reales en su estructura; entender que ahora cada área cuenta con un exceso de gente que no se necesita. Por ejemplo, el área de Contratos de Mincultura pasó de tener un equipo de 16 personas en el 2018, a 45 en el 2022. Pasó de una estructura horizontal a una piramidal, donde las direcciones dependen de los viceministros y no del despacho; necesitamos saber qué va a suceder con el viceministerio de la economía naranja hoy a cargo del maestro Jorge Zorro y quiénes estarán al frente de la dirección de Artes y de Patrimonio. El Ministerio de Cultura se destacó siempre por contar con un equipo profesional y técnico. Ojalá vuelvan esos tiempos; aquellos que pertenecen a entidades adscritas o que dependen del ministerio y que han procedido con reformas estatutarias y están atornillados a sus cargos por renovación del periodo, permitan que sea la ministra quien tome las decisiones de reemplazarlos o dejarlos, y tengan la gallardía de presentar sus renuncias. No repitamos lo acontecido en Ecopetrol. Es otra administración, con otras formas y otros parámetros la que ha llegado a gobernar la cultura.

Así mismo, es necesario que se avance con los planteamientos frente a la educación artística en escuelas y colegios y tener claro cómo se llevará a cabo la articulación entre ella y la cultura. Conocer si la ley de oficios tendrá impacto en la vida del país.

Es importante informarnos sobre cuáles serán los cambios en el presupuesto de la cartera y si se cumplirán las promesas de incrementarlo y más que nada recuperar programas, proyectos y procesos de impacto para los territorios, gestados con las comunidades, que fueron acabados, para que reinara la economía de mercado y mercaderes. Además, quisiéramos conocer las apuestas específicas de la ministra para estos cuatro años; muy seguramente su impronta estará en torno al teatro y al circo.

El presidente Petro cuando se ha referido al tema cultural, ha manifestado que se desarrollará, en estos cuatro años, el proyecto musical más ambicioso que se haya adelantado en Colombia

Un programa que replicará el que se adelantó en Bogotá desde la Secretaría de Cultura y desde la Filarmónica de Bogotá para los niños y jóvenes de la capital de la Republica durante su alcaldía. Ese proceso estuvo a cargo del maestro David García, hoy, como en ese entonces, director ejecutivo de la Filarmónica de Bogotá. David entendió que con el presupuesto que recibía la Filarmónica, era necesario crear más orquestas y procesos. Hoy se cuenta con la orquesta principal, con la juvenil de cámara, juvenil, coro juvenil, música colombiana, banda de vientos, de mujeres, prejuvenil, y prejuvenil de la región metropolitana. En resumen: 11 orquestas, banda y coro; y con un proceso de formación musical en colegios públicos y localidades en el que se forman 28.000 niños, con 119 procesos sinfónicos de orquestas, bandas y coros. Esperamos que este proyecto de la música esté a cargo del maestro García en el ministerio, pues es quien lo conoce, y quien tiene la experiencia y la capacidad para implementarlo. Conjuntamente, con María Claudia Parías presidente de la Fundación Batuta quien con su demostrada capacidad de gestión y de conseguir recursos, (ha multiplicado por 3 cada peso que le entregan del presupuesto nacional), el desarrollo musical del país podría tener un futuro enormemente promisorio.

Estamos a la espera de las buenas nuevas por parte de la ministra, quien ojalá logre rodearse bien y pueda escoger su equipo de colaboradores de manera autónoma y sin imposiciones. Seguramente estas noticias y los vientos favorables ya vendrán.