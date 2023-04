.Publicidad.

Karol G se ha convertido con el paso del tiempo en una de las figuras más importantes y emblemáticas de Colombia, no solo por su humildad sino también porque se ha sabido destacar por su talento en la música a nivel mundial dejando de lado las opiniones y comentarios sobre su físico.

Sin embargo, esta vez la cantante se vio inconforme con la ultima portada de la prestigiosa revista de tendencias y moda GQ al publicar una portada en la que aparece ella con un excesivo retoque tanto en su cuerpo como en su cara, por lo que decidió mostrar su molestia a través de sus redes sociales manifestando que la fotografía que usaron "no la representa".

-Publicidad.-

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de KAROL G (@karolg)

La cantante paisa no dudo en exponer su punto de vista luego de la publicación donde dijo: "No se ni por donde empezar este mensaje … Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así , mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural. Agradezco la revista oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios."

Publicidad.

Asimismo, muchas celebridades reaccionaron a la publicación y manifestaron su inconformidad y le dejaron mensajes de apoyo como lo es el caso de la cantante y compositora brasileña Giulia Be, quien le comentó el post diciéndole "que mensaje!!!! te felicito por la actitud y por seguir siendo esa chica fuerte, preciosa, y auténtica"

Finalmente, Karol G aseguró que es consciente de las repercusiones que puede tener su publicación pero que le parece una falta de respeto con ella y con las personas que buscan sentirse cómodas consigo mismas.

Vea también: No deja de derrochar sensualidad: El sorpréndete desnudo de Karol G en su nuevo video